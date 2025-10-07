"Этого не будет". Орбан цинично обвинил Зеленского в шантаже

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан безосновательно начал утверждать, что украинский лидер Владимир Зеленский использует по отношению к нему "тактику морального шантажа". Более того, он добавил, что "Венгрия не имеет морального обязательства поддерживать вступление Украины в ЕС".
Главные тезисы
- Орбан придумывает новуб ложь о Зеленском, чтобы испортить его репутацию.
- На этом фоне он продолжает напоминать о "референдуме" в Венгрии.
Орбан продолжает конфликт с Зеленским
Пророссийский политик начал врать, что Владимир Зеленский, мол, “хочет решать, что лучше для венгров”.
Приспешник Путина также начал утверждать, что "Венгрия не имеет морального обязательства поддерживать вступление Украины в ЕС".
Орбан в очередной раз обратил внимание на то, что решение о вступлении в ЕС принимается государствами-членами единогласно.
Венгерский лидер также снова напомнил о "референдуме" о поддержке вступления Украины в Евросоюз, на котором "против" высказались 95% голосовавших.
