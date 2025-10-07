Венгерский премьер-министр Виктор Орбан безосновательно начал утверждать, что украинский лидер Владимир Зеленский использует по отношению к нему "тактику морального шантажа". Более того, он добавил, что "Венгрия не имеет морального обязательства поддерживать вступление Украины в ЕС".

Орбан продолжает конфликт с Зеленским

Пророссийский политик начал врать, что Владимир Зеленский, мол, “хочет решать, что лучше для венгров”.

Он снова использует свою привычную тактику морального шантажа, чтобы заставить страны поддержать его военные действия. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Приспешник Путина также начал утверждать, что "Венгрия не имеет морального обязательства поддерживать вступление Украины в ЕС".

Орбан в очередной раз обратил внимание на то, что решение о вступлении в ЕС принимается государствами-членами единогласно.

Ни одна страна никогда не вступала в Европейский Союз путем шантажа — и в этот раз этого тоже не будет, — заявил он.

Венгерский лидер также снова напомнил о "референдуме" о поддержке вступления Украины в Евросоюз, на котором "против" высказались 95% голосовавших.