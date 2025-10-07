Арестович хоче "віддати" РФ 4 області України та Крим — Кремль оголосив його в розшук
Арестович хоче "віддати" РФ 4 області України та Крим — Кремль оголосив його в розшук

Арестовича вдруге оголосили в розшук у Росії
Колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича оголосили в Росії у міжнародний розшук у кримінальних справах про “тероризм” та “фейки про армію”. Це сталося після того, як в інтерв'ю він заявив, що віддасть Росії чотири області та Крим, якщо стане президентом України.

  • У жовтні 2023 року МВС РФ вже оголошувало Арестовича у розшук.
  • 8 вересня 2023 року Арестович був оголошений у розшук, а 13 листопада 2023 року - у міжнародний розшук.

Арестовича вдруге оголосили в розшук у Росії

Про рішення Кремля повідомляє пропагандистське видання ТАСС з посиланням на матеріали справи, що є в його розпорядженні.

Окрім того, інформація про оголошення Арестовича у федеральний розшук з'явилася в базі даних МВС РФ, але там не вказано конкретної кримінальної статті.

У інтерв'ю Арестовичу, який вийшов 6 жовтня на каналі у Ксенії Собчак, заявив, що у разі, якщо він стане президентом України, він віддасть Росії чотири області та Крим, але при цьому не визнає їх російськими.

Здається, ця обіцянка не надто сподобалася диктатору Путіну, оскільки Арестовича уже вдруге оголосили в розшук у Росії.

Колишній радник ОПУ уже відреагував на це рішення Кремля:

Росіяни, як і українці — діти, яких обікрали любов'ю. Замість любові прийшли страхи та заповнили собою все. Дітям страшно, холодно, темно і вони хочуть спалити село, що їх недолюбило, щоб погрітися в теплі вугілля. Ну що ж... Поливатиму любов'ю, як зі шланга, і тих, і інших.

Фото: скриншот

Що важливо розуміти, у травні Володимир Зеленський запровадив санкції щодо колишнього радника офісу президента України Олексія Арестовича.

В Україні проти Арестовича порушено дві кримінальні справи.

