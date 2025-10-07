У Путіна припустили, що Трамп уже передав Україні Tomahawk
Категорія
Політика
Дата публікації

У Путіна припустили, що Трамп уже передав Україні Tomahawk

Песков
Джерело:  online.ua

Речник Кремля Дмитро Пєсков вирішив відреагувати на заяву американського лідера Дональда Трампа про те, що рішення про надання Україною ракет Tomahawk певною мірою ухвалене. Представник Путіна озвучив припущення, що ракети вже могли передати ЗСУ.

Головні тези:

  • Дональд Трамп дав зрозуміти, що може надати Києву Tomahawk.
  • Москва стверджує, що поки не розуміє, що відбувається.

У Росії бояться, що Tomahawk уже в Україні

Ми так розуміємо, що потрібно дочекатися, напевно, чіткіших заяв, якщо вони будуть, — заявив Пєсков.

Розмірковуючи про можливе надання Києву американський ракет, Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що не бажає ескалації напруженості у відносинах з РФ.

Очільник Білого дому хоче уточнити, яким чином і з якою метою будуть застосовуватися ці крилаті ракети.

Що стосується постачань озброєння, спочатку вони відбуваються, а потім вже лунають заяви — принаймні так завжди було за адміністрації Байдена, нам це добре відомо. Цього разу подивимося.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

Віцепрезидент США Джей Ді Венс ще у вересні офіційно підтвердив, що команда Дональда Трампа розглядає запит України на отримання Tomahawk великої дальності, які можуть завдати удару вглиб Росії, зокрема й по Москві.

На цьому тлі російський диктатор Путін почав погрожувати Вашингтону проблемами у відносинах, якщо Київ все-таки отримає “Томагавки”.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Кремлівський воєнкор натякнув на поразку Росії у війні проти України
Путінський пропагандисти визнав, що Росія програє війну
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Поплічник Путіна закликав до вторгнення Росії в Казахстан
Сергій Мардан
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Арестович хоче "віддати" РФ 4 області України та Крим — Кремль оголосив його в розшук
Арестовича вдруге оголосили в розшук у Росії

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?