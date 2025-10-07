У Путіна припустили, що Трамп уже передав Україні Tomahawk

Речник Кремля Дмитро Пєсков вирішив відреагувати на заяву американського лідера Дональда Трампа про те, що рішення про надання Україною ракет Tomahawk певною мірою ухвалене. Представник Путіна озвучив припущення, що ракети вже могли передати ЗСУ.
Головні тези:
- Дональд Трамп дав зрозуміти, що може надати Києву Tomahawk.
- Москва стверджує, що поки не розуміє, що відбувається.
У Росії бояться, що Tomahawk уже в Україні
Розмірковуючи про можливе надання Києву американський ракет, Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що не бажає ескалації напруженості у відносинах з РФ.
Очільник Білого дому хоче уточнити, яким чином і з якою метою будуть застосовуватися ці крилаті ракети.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс ще у вересні офіційно підтвердив, що команда Дональда Трампа розглядає запит України на отримання Tomahawk великої дальності, які можуть завдати удару вглиб Росії, зокрема й по Москві.
На цьому тлі російський диктатор Путін почав погрожувати Вашингтону проблемами у відносинах, якщо Київ все-таки отримає “Томагавки”.
