У Путіна припустили, що Трамп уже передав Україні Tomahawk

Речник Кремля Дмитро Пєсков вирішив відреагувати на заяву американського лідера Дональда Трампа про те, що рішення про надання Україною ракет Tomahawk певною мірою ухвалене. Представник Путіна озвучив припущення, що ракети вже могли передати ЗСУ.

У Росії бояться, що Tomahawk уже в Україні

Ми так розуміємо, що потрібно дочекатися, напевно, чіткіших заяв, якщо вони будуть, — заявив Пєсков. Поширити

Розмірковуючи про можливе надання Києву американський ракет, Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що не бажає ескалації напруженості у відносинах з РФ.

Очільник Білого дому хоче уточнити, яким чином і з якою метою будуть застосовуватися ці крилаті ракети.

Що стосується постачань озброєння, спочатку вони відбуваються, а потім вже лунають заяви — принаймні так завжди було за адміністрації Байдена, нам це добре відомо. Цього разу подивимося. Дмитро Пєсков Речник Кремля

Віцепрезидент США Джей Ді Венс ще у вересні офіційно підтвердив, що команда Дональда Трампа розглядає запит України на отримання Tomahawk великої дальності, які можуть завдати удару вглиб Росії, зокрема й по Москві.