Трамп хоче вигнати з НАТО щонайменше одну країну

Американський лідер Дональд Трамп відверто зізнався журналістам, що міг би запропонувати виключити з НАТО Іспанію. За його словами, саме ця країна не витрачає достатньо коштів на оборону.
Головні тези:
- Іспанія потрапила під шквал критики з боку Дональда Трампа.
- Президент США похвалив Фінляндію за збільшення військових витрат.
Трамп невдоволений діями Іспанії
Очільник Білого дому вкотре нагадав про те, що члени НАТО згодилися виконати його вимогу щодо виділення 5% ВВП на витрати на оборону.
Що важливо розумі, 3,5% з них повинні йти на основні військові витрати, а 1,5% — на ширші безпекові інвестиції.
Саме Іспанія була єдиною країною, яка не згодилася на цю вимогу.
На цьому тлі очільник Білого дому похвалив Фінляндію за збільшення військових витрат.
Ні для кого не секрет, що це було здебільшого реакцією на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
