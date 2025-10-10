Трамп хоче вигнати з НАТО щонайменше одну країну
Трамп хоче вигнати з НАТО щонайменше одну країну

Джерело:  Politico

Американський лідер Дональд Трамп відверто зізнався журналістам, що міг би запропонувати виключити з НАТО Іспанію. За його словами, саме ця країна не витрачає достатньо коштів на оборону.

  • Іспанія потрапила під шквал критики з боку Дональда Трампа.
  • Президент США похвалив Фінляндію за збільшення військових витрат.

Трамп невдоволений діями Іспанії

Очільник Білого дому вкотре нагадав про те, що члени НАТО згодилися виконати його вимогу щодо виділення 5% ВВП на витрати на оборону.

Що важливо розумі, 3,5% з них повинні йти на основні військові витрати, а 1,5% — на ширші безпекові інвестиції.

Саме Іспанія була єдиною країною, яка не згодилася на цю вимогу.

У нас була одна країна, що відстає — Іспанія. Ви повинні зателефонувати їм і з'ясувати, чому вони відстають...Вони теж досягають успіху завдяки багатьом речам, які ми зробили. У них все гаразд. У них немає виправдання для цього, але нічого страшного. Чесно кажучи, можливо, вам варто виключити їх з НАТО.

На цьому тлі очільник Білого дому похвалив Фінляндію за збільшення військових витрат.

Ні для кого не секрет, що це було здебільшого реакцією на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Ви вчинили правильно. Іспанія цього не зробила. Іспанія не зробила цього, тому, думаю, вам доведеться почати розмовляти з Іспанією, — заявив Трамп, звертаючись до президента Фінляндії Стубба.

