Трамп хоче вигнати з НАТО щонайменше одну країну

Американський лідер Дональд Трамп відверто зізнався журналістам, що міг би запропонувати виключити з НАТО Іспанію. За його словами, саме ця країна не витрачає достатньо коштів на оборону.

Трамп невдоволений діями Іспанії

Очільник Білого дому вкотре нагадав про те, що члени НАТО згодилися виконати його вимогу щодо виділення 5% ВВП на витрати на оборону.

Що важливо розумі, 3,5% з них повинні йти на основні військові витрати, а 1,5% — на ширші безпекові інвестиції.

Саме Іспанія була єдиною країною, яка не згодилася на цю вимогу.

У нас була одна країна, що відстає — Іспанія. Ви повинні зателефонувати їм і з'ясувати, чому вони відстають...Вони теж досягають успіху завдяки багатьом речам, які ми зробили. У них все гаразд. У них немає виправдання для цього, але нічого страшного. Чесно кажучи, можливо, вам варто виключити їх з НАТО. Дональд Трамп Президент США

На цьому тлі очільник Білого дому похвалив Фінляндію за збільшення військових витрат.

Ні для кого не секрет, що це було здебільшого реакцією на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.