Трамп оголосив точну дату зустрічі з Зеленським
Дата публікації

Трамп оголосив точну дату зустрічі з Зеленським

The White House
Трамп
Read in English

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що у п'ятницю, 17 жовтня, має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч відбудеться безпосередньо у Білому домі.

Головні тези:

  • Співпраця між Зеленським та Трампом продовжує посилюватися.
  • Головна мета — тиск на Путіна та завершення війни РФ проти України.

Трамп готується до зустрічі з Зеленським

Нещодавно український лідер повідомив, що вирушить до Вашингтона 17 жовтня на запрошення американського колеги Дональда Трампа.

За словами Зеленського, українська команда вже полетіла до США. До її складу увійшли:

  • глава Кабміну Юлія Свириденко,

  • голова Офісу Андрій Єрмак,

  • голова Ради Національної Безпеки та оборони Росія Рустем Умєров,

  • деякі представники нашого дипломатичного сектору.

Буде кілька зустрічей. Я думаю, що нам потрібно обговорити послідовність кроків, які я хочу запропонувати.

Володимир Зеленський

Президент України

Президент України

Глава держави також офіційно підтвердив, що ключові теми під час візиту до США — ППО та можливості України завдавати в далекобійні удари, щоб посилити тиск на диктатора Путіна.

На тлі останні новин американські журналісти поцікавилися в Дональда Трампа, чи прийматиме він Зеленського у Білому домі цієї п'ятниці, 17 жовтня.

Я думаю, що так. Так, — наголосив американський лідер.

Президент США після короткої відповіді на це питання подякував і попрощався з пресою.

