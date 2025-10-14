Трамп оголосив точну дату зустрічі з Зеленським

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що у п'ятницю, 17 жовтня, має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч відбудеться безпосередньо у Білому домі.

Трамп готується до зустрічі з Зеленським

Нещодавно український лідер повідомив, що вирушить до Вашингтона 17 жовтня на запрошення американського колеги Дональда Трампа.

За словами Зеленського, українська команда вже полетіла до США. До її складу увійшли:

глава Кабміну Юлія Свириденко,

голова Офісу Андрій Єрмак,

голова Ради Національної Безпеки та оборони Росія Рустем Умєров,

деякі представники нашого дипломатичного сектору.

Буде кілька зустрічей. Я думаю, що нам потрібно обговорити послідовність кроків, які я хочу запропонувати. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави також офіційно підтвердив, що ключові теми під час візиту до США — ППО та можливості України завдавати в далекобійні удари, щоб посилити тиск на диктатора Путіна.

На тлі останні новин американські журналісти поцікавилися в Дональда Трампа, чи прийматиме він Зеленського у Білому домі цієї п'ятниці, 17 жовтня.

Я думаю, що так. Так, — наголосив американський лідер. Поширити

Президент США після короткої відповіді на це питання подякував і попрощався з пресою.