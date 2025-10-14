Трамп оголосив точну дату зустрічі з Зеленським

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що у п'ятницю, 17 жовтня, має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Зустріч відбудеться безпосередньо у Білому домі.
Головні тези:
- Співпраця між Зеленським та Трампом продовжує посилюватися.
- Головна мета — тиск на Путіна та завершення війни РФ проти України.
Трамп готується до зустрічі з Зеленським
Нещодавно український лідер повідомив, що вирушить до Вашингтона 17 жовтня на запрошення американського колеги Дональда Трампа.
За словами Зеленського, українська команда вже полетіла до США. До її складу увійшли:
глава Кабміну Юлія Свириденко,
голова Офісу Андрій Єрмак,
голова Ради Національної Безпеки та оборони Росія Рустем Умєров,
деякі представники нашого дипломатичного сектору.
Глава держави також офіційно підтвердив, що ключові теми під час візиту до США — ППО та можливості України завдавати в далекобійні удари, щоб посилити тиск на диктатора Путіна.
На тлі останні новин американські журналісти поцікавилися в Дональда Трампа, чи прийматиме він Зеленського у Білому домі цієї п'ятниці, 17 жовтня.
Президент США після короткої відповіді на це питання подякував і попрощався з пресою.
