РФ атакувала Україну 96 дронами — знешкоджено 69

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що протягом ночі 13-14 жовтня російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 96 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знешкодити переважну кількість ворожих цілей.
Головні тези:
- Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 7 локаціях.
- Російська атака триває досі, не ігноруйте повітряну тривогу.
Сили ППО оголосили результати своєї роботи
Нова атака російських окупантів почалася о 19:00 13 жовтня.
Цього разу дрони летіли з напрямків Міллєрово, Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ Криму.
Що важливо розуміти, близько 60 із них — "шахеди".
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що відбулося влучання 27 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.
