РФ атакувала Україну 96 дронами — знешкоджено 69
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО оголосили результати своєї роботи
Read in English

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що протягом ночі 13-14 жовтня російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 96 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знешкодити переважну кількість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 7 локаціях.
  • Російська атака триває досі, не ігноруйте повітряну тривогу.

Нова атака російських окупантів почалася о 19:00 13 жовтня.

Цього разу дрони летіли з напрямків Міллєрово, Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ Криму.

Що важливо розуміти, близько 60 із них — "шахеди".

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що відбулося влучання 27 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

