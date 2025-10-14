РФ атаковала Украину 96 дронами — обезврежено 69

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что в течение ночи 13-14 октября российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 96 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить подавляющее число вражеских целей.

Силы ПВО объявили результаты своей работы

Новая атака российских оккупантов началась в 19:00 13 октября.

На этот раз дроны летели по направлениям Миллерово, Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ Крыма.

Что важно понимать, около 60 из них — "шахеды".

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 69 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны. Поделиться

Воздушные силы ВСУ сообщают, что произошло попадание 27 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.