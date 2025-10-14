ВСУ уничтожили более 500 единиц вооружения и военной техники армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки Силы обороны Украины успели успешно ликвидировать 1 200 российских захватчиков и более 500 единиц вооружения и военной техники противника.
Главные тезисы
- Начался 1329 день полномасштабной войны России против Украины.
- В течение 13 октября на фронте произошло 190 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 14 октября 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.10.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1125150 (+1200) человек
танков — 11256 (+5) ед
боевых бронированных машин — 23345 (+0) ед
артиллерийских систем — 33628 (+29) ед
РСЗО — 1520 (+0) ед
средства ПВО — 1225 (+0) ед
самолетов — 427 (+0) ед
вертолетов — 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 69632 (+390)
крылатые ракеты — 3859 (+0)
корабли/катера — 28 (+0)
подводные лодки — 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 64188 (+145)
специальная техника — 3977 (+0)
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 108 авиаударов, сбросив 213 управляемых бомб.
Кроме этого, совершил 4315 обстрелов, из них 69 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5214 дронов-камикадзе.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники, три пункта управления и два артиллерийских средства российских захватчиков.
