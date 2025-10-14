ВСУ уничтожили более 500 единиц вооружения и военной техники армии РФ
ВСУ уничтожили более 500 единиц вооружения и военной техники армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки Силы обороны Украины успели успешно ликвидировать 1 200 российских захватчиков и более 500 единиц вооружения и военной техники противника.

Главные тезисы

  • Начался 1329 день полномасштабной войны России против Украины.
  • В течение 13 октября на фронте произошло 190 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 14 октября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.10.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1125150 (+1200) человек

  • танков — 11256 (+5) ед

  • боевых бронированных машин — 23345 (+0) ед

  • артиллерийских систем — 33628 (+29) ед

  • РСЗО — 1520 (+0) ед

  • средства ПВО — 1225 (+0) ед

  • самолетов — 427 (+0) ед

  • вертолетов — 346 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 69632 (+390)

  • крылатые ракеты — 3859 (+0)

  • корабли/катера — 28 (+0)

  • подводные лодки — 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны — 64188 (+145)

  • специальная техника — 3977 (+0)

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 108 авиаударов, сбросив 213 управляемых бомб.

Кроме этого, совершил 4315 обстрелов, из них 69 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5214 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава и техники, три пункта управления и два артиллерийских средства российских захватчиков.

