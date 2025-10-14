ВСУ уничтожили более 500 единиц вооружения и военной техники армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки Силы обороны Украины успели успешно ликвидировать 1 200 российских захватчиков и более 500 единиц вооружения и военной техники противника.

Потери армии РФ по состоянию на 14 октября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.10.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1125150 (+1200) человек

танков — 11256 (+5) ед

боевых бронированных машин — 23345 (+0) ед

артиллерийских систем — 33628 (+29) ед

РСЗО — 1520 (+0) ед

средства ПВО — 1225 (+0) ед

самолетов — 427 (+0) ед

вертолетов — 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня — 69632 (+390)

крылатые ракеты — 3859 (+0)

корабли/катера — 28 (+0)

подводные лодки — 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны — 64188 (+145)

специальная техника — 3977 (+0)

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 108 авиаударов, сбросив 213 управляемых бомб.

Кроме этого, совершил 4315 обстрелов, из них 69 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5214 дронов-камикадзе.