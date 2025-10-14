ЗСУ знищили понад 500 одиниць озброєння і військової техніки армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби Сили оборони України встигли успішно ліквідувати 1 200 російських загарбників та понад 500 одиниць озброєння і військової техніки противника.

Втрати армії РФ станом на 14 жовтня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.10.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1125150 (+1200) осіб

танків — 11256 (+5) од

бойових броньованих машин — 23345 (+0) од

артилерійських систем — 33628 (+29) од

РСЗВ — 1520 (+0) од

засоби ППО — 1225 (+0) од

літаків — 427 (+0) од

гелікоптерів — 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 69632 (+390)

крилаті ракети — 3859 (+0)

кораблі / катери — 28 (+0)

підводні човни — 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни — 64188 (+145)

спеціальна техніка — 3977 (+0)

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 108 авіаударів, скинувши 213 керованих бомб.

Крім цього, здійснив 4 315 обстрілів, з них 69 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 214 дронів-камікадзе.