ЗСУ знищили понад 500 одиниць озброєння і військової техніки армії РФ
Україна
ЗСУ знищили понад 500 одиниць озброєння і військової техніки армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби Сили оборони України встигли успішно ліквідувати 1 200 російських загарбників та понад 500 одиниць озброєння і військової техніки противника.

Головні тези:

  • Почався 1 329 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Протягом 13 жовтня на фронті відбулося 190 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 14 жовтня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1125150 (+1200) осіб

  • танків — 11256 (+5) од

  • бойових броньованих машин — 23345 (+0) од

  • артилерійських систем — 33628 (+29) од

  • РСЗВ — 1520 (+0) од

  • засоби ППО — 1225 (+0) од

  • літаків — 427 (+0) од

  • гелікоптерів — 346 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 69632 (+390)

  • крилаті ракети — 3859 (+0)

  • кораблі / катери — 28 (+0)

  • підводні човни — 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 64188 (+145)

  • спеціальна техніка — 3977 (+0)

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 108 авіаударів, скинувши 213 керованих бомб.

Крім цього, здійснив 4 315 обстрілів, з них 69 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 214 дронів-камікадзе.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки, три пункти управління та два артилерійські засоби російських загарбників.

