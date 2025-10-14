ЗСУ знищили понад 500 одиниць озброєння і військової техніки армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби Сили оборони України встигли успішно ліквідувати 1 200 російських загарбників та понад 500 одиниць озброєння і військової техніки противника.
Головні тези:
- Почався 1 329 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Протягом 13 жовтня на фронті відбулося 190 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 14 жовтня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.10.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1125150 (+1200) осіб
танків — 11256 (+5) од
бойових броньованих машин — 23345 (+0) од
артилерійських систем — 33628 (+29) од
РСЗВ — 1520 (+0) од
засоби ППО — 1225 (+0) од
літаків — 427 (+0) од
гелікоптерів — 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 69632 (+390)
крилаті ракети — 3859 (+0)
кораблі / катери — 28 (+0)
підводні човни — 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни — 64188 (+145)
спеціальна техніка — 3977 (+0)
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 108 авіаударів, скинувши 213 керованих бомб.
Крім цього, здійснив 4 315 обстрілів, з них 69 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 214 дронів-камікадзе.
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу та техніки, три пункти управління та два артилерійські засоби російських загарбників.
