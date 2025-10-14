Трамп назвав політика, який здатен зупинити Путіна

Американський лідер Дональд Трамп вважає свого турецького колегу Реджепа Тайїпа Ердогана саме тим політиком, який може допомогти в завершенні війни Росії проти України та зупинити російського диктатора Володимира Путіна.
Головні тези:
- Трамп заявив, що Ердоган має хороші стосунки з Путіним.
- Президент Туреччини багато разів підтверджував, що готовий посприяти завершенню війни.
Ердоган може відіграти ключову роль
Американські журналісти поцікавилися в Дональда Трампа, чи можуть інші лідери, зокрема президент Туреччини, допомогти в урегулюванні війни Росії проти України.
Він звернув увагу на те, що саме турецького лідера поважає Росія.
За словами президента США, він ладнає тільки із сильними, а не зі слабкими.
Він також переконаний в тому, що Ердоган і до нього ставиться добре.
Що важливо розуміти, ще влітку 2025 Реджеп Таїп Ердоган плекав надію, що найближчим часом будуть організовані мирні перемовини між офіційними Києвом та Москвою, результатом яких стане завершення війни.
