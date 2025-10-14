Трамп назвав політика, який здатен зупинити Путіна

Американський лідер Дональд Трамп вважає свого турецького колегу Реджепа Тайїпа Ердогана саме тим політиком, який може допомогти в завершенні війни Росії проти України та зупинити російського диктатора Володимира Путіна.

Ердоган може відіграти ключову роль

Американські журналісти поцікавилися в Дональда Трампа, чи можуть інші лідери, зокрема президент Туреччини, допомогти в урегулюванні війни Росії проти України.

Ердоган може, — ствердно відповів очільник Білого дому. Поширити

Він звернув увагу на те, що саме турецького лідера поважає Росія.

Його поважає Путін. І він мій друг, — додав Дональд Трамп. Поширити

За словами президента США, він ладнає тільки із сильними, а не зі слабкими.

Він також переконаний в тому, що Ердоган і до нього ставиться добре.

Знаєте, коли у НАТО виникають проблеми з Ердоганом, що часто трапляється, вони телефонують мені, аби поговорити з ним. І я ніколи не зазнавав невдачі в тому, щоб вирішити їх одразу ж. Дональд Трамп Президент США

Що важливо розуміти, ще влітку 2025 Реджеп Таїп Ердоган плекав надію, що найближчим часом будуть організовані мирні перемовини між офіційними Києвом та Москвою, результатом яких стане завершення війни.