Трамп назвав політика, який здатен зупинити Путіна
Трамп назвав політика, який здатен зупинити Путіна

The White House
Трамп
Read in English

Американський лідер Дональд Трамп вважає свого турецького колегу Реджепа Тайїпа Ердогана саме тим політиком, який може допомогти в завершенні війни Росії проти України та зупинити російського диктатора Володимира Путіна.

Головні тези:

  • Трамп заявив, що Ердоган має хороші стосунки з Путіним.
  • Президент Туреччини багато разів підтверджував, що готовий посприяти завершенню війни.

Ердоган може відіграти ключову роль

Американські журналісти поцікавилися в Дональда Трампа, чи можуть інші лідери, зокрема президент Туреччини, допомогти в урегулюванні війни Росії проти України.

Ердоган може, — ствердно відповів очільник Білого дому.

Він звернув увагу на те, що саме турецького лідера поважає Росія.

Його поважає Путін. І він мій друг, — додав Дональд Трамп.

За словами президента США, він ладнає тільки із сильними, а не зі слабкими.

Він також переконаний в тому, що Ердоган і до нього ставиться добре.

Знаєте, коли у НАТО виникають проблеми з Ердоганом, що часто трапляється, вони телефонують мені, аби поговорити з ним. І я ніколи не зазнавав невдачі в тому, щоб вирішити їх одразу ж.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Що важливо розуміти, ще влітку 2025 Реджеп Таїп Ердоган плекав надію, що найближчим часом будуть організовані мирні перемовини між офіційними Києвом та Москвою, результатом яких стане завершення війни.

