"Россия боится". Зеленский указал на новый страх Путина
"Россия боится". Зеленский указал на новый страх Путина

Владимир Зеленский
Зеленский и Трамп обнаружили слабое место Путина
Read in English
Читати українською

По мнению украинского лидера Владимира Путина, российский диктатор Владимир Путин действительно боится потенциального предоставления Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk.

Главные тезисы

  • Россия публично демонстрирует беспокойство из-за решимости Трампа в вопросах усиления Украины.
  • Зеленский рассказал о новых договоренностях с Трампом.

Зеленский и Трамп обнаружили слабое место Путина

Вечером глава государства официально подтвердил, что сегодня — второй раз за два дня — провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.

Зеленский указал на то, что прямо сейчас происходит детальное сотрудничество с Белым домом.

Главная цель — существенно усилить украинскую ПВО и "все наши возможности защиты: "петриоты" прежде всего, другие системы, также наши активные действия, нашу дальнобойность".

Мы видим и слышим, что Россия боится, что американцы могут дать нам "Томагавки". Это сигнал, что именно такое давление может сработать для мира… Мы договорились с президентом Трампом, что наши команды, наши военные, будут заниматься всем тем, что мы обсудили. И в том числе это касается энергетики, газа. Я благодарен. Рассчитываем на результат.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Что важно понимать, 12 октября спикер российского диктатора Дмитрий Песков публично признался, что у страны-агрессорки вызывает особое беспокойство возможность поставки дальнобойных ракет Tomahawk Украине.

