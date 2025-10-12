По мнению украинского лидера Владимира Путина, российский диктатор Владимир Путин действительно боится потенциального предоставления Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk.
Главные тезисы
- Россия публично демонстрирует беспокойство из-за решимости Трампа в вопросах усиления Украины.
- Зеленский рассказал о новых договоренностях с Трампом.
Зеленский и Трамп обнаружили слабое место Путина
Вечером глава государства официально подтвердил, что сегодня — второй раз за два дня — провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.
Зеленский указал на то, что прямо сейчас происходит детальное сотрудничество с Белым домом.
Главная цель — существенно усилить украинскую ПВО и "все наши возможности защиты: "петриоты" прежде всего, другие системы, также наши активные действия, нашу дальнобойность".
Что важно понимать, 12 октября спикер российского диктатора Дмитрий Песков публично признался, что у страны-агрессорки вызывает особое беспокойство возможность поставки дальнобойных ракет Tomahawk Украине.
