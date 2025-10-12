"Россия боится". Зеленский указал на новый страх Путина

Зеленский и Трамп обнаружили слабое место Путина

Вечером глава государства официально подтвердил, что сегодня — второй раз за два дня — провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.

Зеленский указал на то, что прямо сейчас происходит детальное сотрудничество с Белым домом.

Главная цель — существенно усилить украинскую ПВО и "все наши возможности защиты: "петриоты" прежде всего, другие системы, также наши активные действия, нашу дальнобойность".

Мы видим и слышим, что Россия боится, что американцы могут дать нам "Томагавки". Это сигнал, что именно такое давление может сработать для мира… Мы договорились с президентом Трампом, что наши команды, наши военные, будут заниматься всем тем, что мы обсудили. И в том числе это касается энергетики, газа. Я благодарен. Рассчитываем на результат. Владимир Зеленский Президент Украины

Что важно понимать, 12 октября спикер российского диктатора Дмитрий Песков публично признался, что у страны-агрессорки вызывает особое беспокойство возможность поставки дальнобойных ракет Tomahawk Украине.