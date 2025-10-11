У Украины есть реальный шанс перехватить инициативу на фронте

Армия РФ провалила летнее наступление на боли боя, а это значит, что для ВСУ появилось окно возможностей, которыми украинские воины уже успешно пользуются. Силы обороны Украины перешли в контрнаступление на участках, где россияне летом сумели продвинуться вперед – это только начало.
Главные тезисы
- Каждый день Украина доказывает, что еще может разгромить армию РФ.
- У россиян нет плана, и это большое преимущество для Сил обороны.
Ситуация на фронте изменчива, однако ВСУ добились успехов
С журналистами пообщался майор Евгений Лигерко из 93-й бригады "Холодный Яр".
По его словам, у врага есть определенный локальный успех на поле боя, однако это не сильно меняет общую картину.
Именно этой хаотичностью противника решил воспользоваться главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Он недавно официально подтвердил, что с начала контрнаступательных операций украинские воины успели деоккупировать около 330 кв. км.
Что важно понимать, более 170 кв. км из них уже надежно защищены от вражеских контратак.
В течение этого периода армия РФ потеряла около 3520 человек, почти 1988 погибшими.
Более того, отдельные российские подразделения оказались в окружении, операции против них продолжаются.
