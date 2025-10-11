Эстония зафиксировала подозрительную активность со стороны России

Пограничная служба Эстонии приняла экстренное решение – закрыть пограничный пункт пропуска Саатсе. Это произошло 10 октября — после того, как пограничники заметили на территории России большее, чем обычно, военное подразделение.
Главные тезисы
- Россияне снова пытаются запугать эстонцев.
- Многие граждане Эстонии игнорируют предупреждение властей на этот счет.
Эстония внимательно следит за действиями РФ
Подозрительные действия страны-агрессорки прокомментировал Кюнтер Педоск — оперативный глава Южной префектуры Эстонии.
Как рассказал последний, 10 октября пограничники зафиксировали на вражеской территории большее, чем обычно, российское присутствие.
Что важно понимать, российские пограничники регулярно патрулируют пограничный переход Саатсе, поскольку это их территория.
По его словам, сначала эстонские пограничники разместили патрули с обеих сторон дороги и общались с проезжающими водителями.
Они советовали им избегать этой местности в это время из-за усиленного присутствия российских подразделений.
