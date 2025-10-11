Эстония зафиксировала подозрительную активность со стороны России

Пограничная служба Эстонии приняла экстренное решение – закрыть пограничный пункт пропуска Саатсе. Это произошло 10 октября — после того, как пограничники заметили на территории России большее, чем обычно, военное подразделение.

Эстония внимательно следит за действиями РФ

Подозрительные действия страны-агрессорки прокомментировал Кюнтер Педоск — оперативный глава Южной префектуры Эстонии.

Как рассказал последний, 10 октября пограничники зафиксировали на вражеской территории большее, чем обычно, российское присутствие.

Что важно понимать, российские пограничники регулярно патрулируют пограничный переход Саатсе, поскольку это их территория.

Сегодня движение было больше обычного. Мы решили закрыть дорогу, чтобы предотвратить возможные провокации и инциденты, поскольку нашей целью является безопасность эстонского народа, — пояснил Педоски. Поделиться

По его словам, сначала эстонские пограничники разместили патрули с обеих сторон дороги и общались с проезжающими водителями.

Они советовали им избегать этой местности в это время из-за усиленного присутствия российских подразделений.