Естонія зафіксувала підозрілу активність з боку Росії
Категорія
Світ
Дата публікації

Естонія зафіксувала підозрілу активність з боку Росії

Естонія уважно слідкує за діями РФ
Джерело:  ERR

Прикордонна служба Естонії ухвалила екстрене рішення — закрити прикордонний пункт пропуску Саатсе. Це сталося 10 жовтня — після того, як прикордонники помітили на території Росії більший, ніж зазвичай, військовий підрозділ.

Головні тези:

  • Росіяни знову намагаються залякати естонців.
  • Багато громадян Естонії ігнорують попередження влади з цього приводу.

Естонія уважно слідкує за діями РФ

Підозрілі дії країни-агресорки прокоментував Кюнтер Педоск — оперативний очільник Південної префектури Естонії.

Як розповів останній, 10 жовтня прикордонники зафіксували на ворожій території більшу, ніж зазвичай, російську присутність.

Що важливо розуміти, російські прикордонники регулярно патрулюють прикордонний перехід Саатсе, оскільки це їхня територія.

Сьогодні рух був більшим, ніж зазвичай. Ми вирішили закрити дорогу, щоб запобігти можливим провокаціям та інцидентам, оскільки нашою метою є убезпечення естонського народу, — пояснив Педоскі.

За його словами, спочатку естонські прикордонники розмістили патрулі по обидва боки дороги та спілкувалися з водіями, що проїжджали.

Вони радили їм уникати цієї місцевості в цей час через посилену присутність російських підрозділів.

Попри цю рекомендацію, були ті, хто все одно хотів продовжити свою подорож через цю місцевість. Оскільки дорога проходить через російську територію, з огляду на ситуацію з безпекою, під час перетину прикордонного пункту Саатсе необхідно бути пильними, — офіційно попередив Педоскі.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Естонія прогнозує зміну динаміки у війні Росії проти України
Ситуація на полі бою буде змінюватися
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Нас чекають нові випробування". Сирський звернувся до українців
Олександр Сирський
Сирський
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
США вводять санкції проти нафтових портів Китаю
США посилюють тиск на Китай

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?