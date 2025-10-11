Естонія зафіксувала підозрілу активність з боку Росії

Прикордонна служба Естонії ухвалила екстрене рішення — закрити прикордонний пункт пропуску Саатсе. Це сталося 10 жовтня — після того, як прикордонники помітили на території Росії більший, ніж зазвичай, військовий підрозділ.

Естонія уважно слідкує за діями РФ

Підозрілі дії країни-агресорки прокоментував Кюнтер Педоск — оперативний очільник Південної префектури Естонії.

Як розповів останній, 10 жовтня прикордонники зафіксували на ворожій території більшу, ніж зазвичай, російську присутність.

Що важливо розуміти, російські прикордонники регулярно патрулюють прикордонний перехід Саатсе, оскільки це їхня територія.

Сьогодні рух був більшим, ніж зазвичай. Ми вирішили закрити дорогу, щоб запобігти можливим провокаціям та інцидентам, оскільки нашою метою є убезпечення естонського народу, — пояснив Педоскі.

За його словами, спочатку естонські прикордонники розмістили патрулі по обидва боки дороги та спілкувалися з водіями, що проїжджали.

Вони радили їм уникати цієї місцевості в цей час через посилену присутність російських підрозділів.