Естонія зафіксувала підозрілу активність з боку Росії

Прикордонна служба Естонії ухвалила екстрене рішення — закрити прикордонний пункт пропуску Саатсе. Це сталося 10 жовтня — після того, як прикордонники помітили на території Росії більший, ніж зазвичай, військовий підрозділ.
Головні тези:
- Росіяни знову намагаються залякати естонців.
- Багато громадян Естонії ігнорують попередження влади з цього приводу.
Естонія уважно слідкує за діями РФ
Підозрілі дії країни-агресорки прокоментував Кюнтер Педоск — оперативний очільник Південної префектури Естонії.
Як розповів останній, 10 жовтня прикордонники зафіксували на ворожій території більшу, ніж зазвичай, російську присутність.
Що важливо розуміти, російські прикордонники регулярно патрулюють прикордонний перехід Саатсе, оскільки це їхня територія.
За його словами, спочатку естонські прикордонники розмістили патрулі по обидва боки дороги та спілкувалися з водіями, що проїжджали.
Вони радили їм уникати цієї місцевості в цей час через посилену присутність російських підрозділів.
