США вводять санкції проти нафтових портів Китаю

Нещодавні американські обмеження щодо експорту іранських нафтопродуктів стали потужним ударом для китайського нафтопереробного гіганта Sinopec. За словами аналітиків, вони націлені на термінал, через який держкомпанія обробляє приблизно 20% свого імпорту сирої нафти.

США посилюють тиск на Китай

Нові обмеження, які Штати оголосили 9 жовтня, дедалі сильніше погіршують відносини офіційних Вашингтона та Пекіна.

Що важливо розуміти, це відбувається напередодні запланованих на жовтень перемовин американського та китайського лідерів Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна.

Фактично Білий дім таким чином відреагував на рішення КНР посилити контроль за експортом рідкоземів.

За словами аналітиків, це підтверджує план США й надалі обмежувати нафтову торгівлю Ірану з його найбільшим клієнтом.

Компанія Rizhao Shihua Crude Oil Terminal Co. Ltd, наполовину належна логістичному підрозділу Sinopec, увійшла до списку Мінфіну США разом із танкерами, що перевозять іранську нафту та ЗВГ, а також однією незалежною китайською НПЗ.

Як вдалося дізнатися американській владі, термінал Rizhao Shihua в районі Ланьшань міста Жичжао (провінція Шаньдун) приймав іранську нафту з суден, які знаходяться під санкціями.