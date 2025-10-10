Нова ескалація торговельної війни — Трамп накинувся на Китай

Президент США Дональд Трамп незадоволений тим, що Пекін хоче жорстко контролювати експорт рідкісноземельних металів.
Головні тези:
- Трамп вважає, що Китай планує контролювати експорт рідкісноземельних металів, що може призвести до глобальних перешкод у світовій торгівлі.
- Президент США заявив про готовність діяти жорстко відносно Китаю та впровадити нові мита на китайські товари.
- Трамп вважає, що США мають монопольні позиції в порівнянні з Китаєм та готові протидіяти будь-яким крокам, спрямованим на дестабілізацію глобальних ринків.
Трамп погрожує Китаю новими митами на імпорт
Торгова війна між Китаєм і США, ймовірно, може перейти на новий рівень ескалації. Це випливає із заяви Дональда Трампа в соцмережі Truth Social.
Трамп вважає, що рішення Китаю може заблокувати глобальні ринки і "зробить життя важким практично для кожної країни у світі, особливо для Китаю".
Він зазначив, що у США "теж є монопольні позиції", причому "набагато сильніші та масштабніші", ніж у Китаю. Трамп запевняє, що досі він стримувався у своїй торговельній політиці щодо Китаю, але тепер має намір діяти жорсткіше.
За його словами, зараз розглядається варіант "масштабного" збільшення тарифів на китайські товари, що надходять у США. Але "є й багато інших контрзаходів, які також перебувають під серйозним розглядом", заявив президент США.
Я планував зустрітися з президентом Сі через два тижні на саміті АТЕС у Південній Кореї, але тепер здається, що в цьому нема потреби.
