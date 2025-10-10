Нова ескалація торговельної війни — Трамп накинувся на Китай
Категорія
Економіка
Дата публікації

Нова ескалація торговельної війни — Трамп накинувся на Китай

Donald Trump
Трамп

Президент США Дональд Трамп незадоволений тим, що Пекін хоче жорстко контролювати експорт рідкісноземельних металів.

Головні тези:

  • Трамп вважає, що Китай планує контролювати експорт рідкісноземельних металів, що може призвести до глобальних перешкод у світовій торгівлі.
  • Президент США заявив про готовність діяти жорстко відносно Китаю та впровадити нові мита на китайські товари.
  • Трамп вважає, що США мають монопольні позиції в порівнянні з Китаєм та готові протидіяти будь-яким крокам, спрямованим на дестабілізацію глобальних ринків.

Трамп погрожує Китаю новими митами на імпорт

Торгова війна між Китаєм і США, ймовірно, може перейти на новий рівень ескалації. Це випливає із заяви Дональда Трампа в соцмережі Truth Social.

За словами американського президента, Китай почав розсилати листи іншим країнам, у яких попередив про рішення взяти під жорсткий контроль експортні поставки рідкісноземельних металів.

Трамп вважає, що рішення Китаю може заблокувати глобальні ринки і "зробить життя важким практично для кожної країни у світі, особливо для Китаю".

Не можна допускати, щоб Китай тримав світ "у заручниках", але, схоже, це була їхня планова стратегія вже давно (...) Вельми зловісний і ворожий крок, м'яко кажучи.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Він зазначив, що у США "теж є монопольні позиції", причому "набагато сильніші та масштабніші", ніж у Китаю. Трамп запевняє, що досі він стримувався у своїй торговельній політиці щодо Китаю, але тепер має намір діяти жорсткіше.

Я буду змушений, як президент США, фінансово протидіяти їхньому кроку. На кожен елемент, який вони змогли монополізувати, у нас є два. Я ніколи не думав, що справа дійде до цього, але, можливо, як і у всіх справах, настав час. Зрештою, хоча це може бути болісно, це виявиться дуже корисним для США.

За його словами, зараз розглядається варіант "масштабного" збільшення тарифів на китайські товари, що надходять у США. Але "є й багато інших контрзаходів, які також перебувають під серйозним розглядом", заявив президент США.

Я планував зустрітися з президентом Сі через два тижні на саміті АТЕС у Південній Кореї, але тепер здається, що в цьому нема потреби.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Китай відмовився вкладати кошти у новий російський газопровід
Служба зовнішньої розвідки України
газопровід
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Китай уважно спостерігає за ситуацією в Україні — яка мета
Україна також в центрі уваги Китаю
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Китай змусить РФ припинити війну". Трамп назвав чітку умову
Трамп вірить у сили впливу Китаю на Путіна

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?