Новая эскалация торговой войны — Трамп набросился на Китай
Новая эскалация торговой войны — Трамп набросился на Китай

Президент США Дональд Трамп недоволен тем, что Пекин хочет жестко контролировать экспорт редкоземельных металлов.

Главные тезисы

  • Президент США Трамп намерен жестко противостоять планам Китая по контролю над экспортом редкоземельных металлов.
  • Трамп готов ввести новые пошлины на китайские товары и считает, что США имеют монопольные позиции в торговле по сравнению с Китаем.
  • Торговая война между Китаем и США может перейти на новый уровень эскалации, что создаст препятствия для мировой торговли.

Трамп угрожает Китаю новыми пошлинами на импорт

Торговая война между Китаем и США, возможно, может перейти на новый уровень эскалации. Это следует из заявления Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

По словам американского президента, Китай начал рассылать письма другим странам, в которых предупредил о решении взять под жесткий контроль экспортные поставки редкоземельных металлов.

Трамп считает, что решение Китая может заблокировать глобальные рынки и "сделает жизнь тяжелой практически для каждой страны в мире, особенно для Китая".

Нельзя допускать, чтобы Китай держал мир "в заложниках", но, похоже, это была их плановая стратегия уже давно (...) очень зловещий и враждебный шаг, мягко говоря.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Он отметил, что у США "тоже есть монопольные позиции", причем "намного сильнее и масштабнее", чем у Китая. Трамп уверяет, что до сих пор он сдерживался в своей торговой политике по отношению к Китаю, но теперь намерен действовать более жестко.

Я буду вынужден как президент США финансово противодействовать их шагу. На каждый элемент, который они смогли монополизировать, у нас два. Я никогда не думал, что дело дойдет до этого, но, возможно, как и во всех делах, пора. В конце концов, хотя это может быть болезненно, это окажется очень полезным для США.

По его словам, сейчас рассматривается вариант "масштабного" увеличения поступающих в США тарифов на китайские товары. Но "есть и многие другие контрмеры, которые также находятся под серьезным рассмотрением", заявил президент США.

Я планировал встретиться с президентом Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь кажется, что в этом нет нужды.

