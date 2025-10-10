Новая эскалация торговой войны — Трамп набросился на Китай

Президент США Дональд Трамп недоволен тем, что Пекин хочет жестко контролировать экспорт редкоземельных металлов.
Главные тезисы
- Президент США Трамп намерен жестко противостоять планам Китая по контролю над экспортом редкоземельных металлов.
- Трамп готов ввести новые пошлины на китайские товары и считает, что США имеют монопольные позиции в торговле по сравнению с Китаем.
- Торговая война между Китаем и США может перейти на новый уровень эскалации, что создаст препятствия для мировой торговли.
Трамп угрожает Китаю новыми пошлинами на импорт
Торговая война между Китаем и США, возможно, может перейти на новый уровень эскалации. Это следует из заявления Дональда Трампа в соцсети Truth Social.
Трамп считает, что решение Китая может заблокировать глобальные рынки и "сделает жизнь тяжелой практически для каждой страны в мире, особенно для Китая".
Он отметил, что у США "тоже есть монопольные позиции", причем "намного сильнее и масштабнее", чем у Китая. Трамп уверяет, что до сих пор он сдерживался в своей торговой политике по отношению к Китаю, но теперь намерен действовать более жестко.
По его словам, сейчас рассматривается вариант "масштабного" увеличения поступающих в США тарифов на китайские товары. Но "есть и многие другие контрмеры, которые также находятся под серьезным рассмотрением", заявил президент США.
Я планировал встретиться с президентом Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь кажется, что в этом нет нужды.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-