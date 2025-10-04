Китай допомагає Росії завдавати ударів по Україні

Співробітник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров повідомив журналістам, що Китай передає Росії дані супутникової розвідки з метою нанесення ракетних ударів по Україні, зокрема по об’єктах іноземних інвесторів.

Китай доєднався до воєнних злочинів Росії

Як зазначив Олег Александров, СЗР дізналася про факти високого рівня взаємодії Росії і Китаю у проведенні супутникової розвідки території України.

Це відбувається з метою визначення і дорозвідки стратегічних об’єктів для ураження.

При цьому, як ми бачили впродовж останніх місяців, ці об'єкти можуть належати іноземним інвесторам, — заявив співробітник Служби зовнішньої розвідки.

Команда СЗР не захотіла розкривати більше подробиць про об’єкти на території України, які були уражені за допомогою даних китайської супутникової розвідки.

Що важливо розуміти, 21 серпня внаслідок ракетної атаки РФ був зруйнований американський завод електроніки Flex у Мукачеві на Закарпатті.

Нещодавно очільник СЗРУ Олег Іващенко офіційно підтвердив, що Китай постачає спецхімію, порох і верстати на 20 військових заводів РФ.

Згідно з даним української розвідки, станом на початок 2025 року 80% критичної електроніки для російських дронів було китайського походження.