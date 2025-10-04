Китай помогает России наносить удары по Украине

Сотрудник Службы внешней разведки Украины Олег Александров сообщил журналистам, что Китай передает России данные спутниковой разведки с целью нанесения ракетных ударов по Украине, в частности, по объектам иностранных инвесторов.
Главные тезисы
- Сотрудничество России и КНР продолжает стремительно усиливаться.
- Тем не менее, официальный Пекин отрицает свою причастность к помощи Москве.
Китай присоединился к военным преступлениям России
Как отметил Олег Александров, СВР узнала о фактах высокого уровня взаимодействия России и Китая в проведении спутниковой разведки территории Украины.
Это происходит с целью определения и разведки стратегических объектов для поражения.
Команда СВР не захотела раскрывать больше подробностей об объектах на территории Украины, пораженных с помощью данных китайской спутниковой разведки.
Что важно понимать, 21 августа в результате ракетной атаки РФ был разрушен американский завод электроники Flex в Мукачево на Закарпатье.
Недавно глава СЗРУ Олег Иващенко официально подтвердил, что Китай поставляет спецхимию, прах и станки на 20 военных заводов РФ.
Согласно данным украинской разведки, по состоянию на начало 2025 года 80% критической электроники для российских дронов было китайского происхождения.
