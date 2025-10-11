США вводят санкции против нефтяных портов Китая

Недавние американские ограничения по экспорту иранских нефтепродуктов стали мощным ударом для китайского нефтеперерабатывающего гиганта Sinopec. По словам аналитиков, они нацелены на терминал, через который госкомпания обрабатывает около 20% своего импорта сырой нефти.

США усиливают давление на Китай

Новые ограничения, которые Штаты объявили 9 октября, все сильнее усугубляют отношения официальных Вашингтона и Пекина.

Что важно понимать, это происходит в преддверии запланированных на октябрь переговоров американского и китайского лидеров Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Фактически Белый дом отреагировал таким образом на решение КНР усилить контроль за экспортом редкоземов.

По словам аналитиков, это подтверждает план США и дальше ограничивать нефтяную торговлю Ирана с его крупнейшим клиентом.

Компания Rizhao Shihua Crude Oil Terminal Co. Ltd, наполовину принадлежащая логистическому подразделению Sinopec, вошла в список Минфина США вместе с танкерами, перевозящими иранскую нефть и СУГ, а также с одним независимым китайским НПЗ.

Как удалось узнать американским властям, терминал Rizhao Shihua в районе Ланьшань города Жичжао (провинция Шаньдун) принимал иранскую нефть с судов, находящихся под санкциями.