США вводят санкции против нефтяных портов Китая
США вводят санкции против нефтяных портов Китая

США усиливают давление на Китай
Источник:  Reuters

Недавние американские ограничения по экспорту иранских нефтепродуктов стали мощным ударом для китайского нефтеперерабатывающего гиганта Sinopec. По словам аналитиков, они нацелены на терминал, через который госкомпания обрабатывает около 20% своего импорта сырой нефти.

Главные тезисы

  • Решение Штатов указывает на обострение отношений между Вашингтоном и Пекином.
  • Белый дом настроен еще сильнее ограничивать нефтяную торговлю Ирана с его крупнейшим клиентом.

Новые ограничения, которые Штаты объявили 9 октября, все сильнее усугубляют отношения официальных Вашингтона и Пекина.

Что важно понимать, это происходит в преддверии запланированных на октябрь переговоров американского и китайского лидеров Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Фактически Белый дом отреагировал таким образом на решение КНР усилить контроль за экспортом редкоземов.

По словам аналитиков, это подтверждает план США и дальше ограничивать нефтяную торговлю Ирана с его крупнейшим клиентом.

Компания Rizhao Shihua Crude Oil Terminal Co. Ltd, наполовину принадлежащая логистическому подразделению Sinopec, вошла в список Минфина США вместе с танкерами, перевозящими иранскую нефть и СУГ, а также с одним независимым китайским НПЗ.

Как удалось узнать американским властям, терминал Rizhao Shihua в районе Ланьшань города Жичжао (провинция Шаньдун) принимал иранскую нефть с судов, находящихся под санкциями.

