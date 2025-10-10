Естонія прогнозує зміну динаміки у війні Росії проти України

Попри те, що російські загарбники вкрай повільно просуваються в Україні, після настання осені цей процес, ймовірно, ще більше сповільниться. З таким прогнозом виступив очільник Департаменту оборонної готовності Естонії Герт Каю.

Ситуація на полі бою буде змінюватися

Каю звернув увагу міжнародної спільноти на те, що армія РФ посилює тиск на Україну, втрачаючи велику кількість живої сили та зброї.

Лише такою ціною ворог має можливість повільно просуватися вперед.

Як зазначив естонський чиновник, ключові зусилля країни-агресорки залишаються сконцентрованими в Донецькій області.

Саме там близько 400 тисяч російських загарбників зосереджені вздовж 200-кілометрової лінії фронту.

Що важливо розуміти, загальна довжина лінії фронту сягає приблизно 1000 кілометрів, а загальна чисельність російських військових проти України — близько 900 тисяч солдатів.

Ні для кого не секрет, що головним напрямком для ворога залишається Покровськ.

Захоплення Покровська розпочалося в грудні минулого року, і ця операціяується досі. Отже, в принципі, можна сказати, що Покровськ — це новий Бахмут. Україна дуже добре укріпила там свою оборону, і просування росіян відбувається повільно, — наголосив Каю.

Він здивований тим фактом, що колосальні втрати армії РФ у живій силі досі не підштовхнули Кремль до завершення війни.