Сенат США ухвалив законопроєкт оборонного бюджету з 500 млн дол для України

Сенат США 9 жовтня увечері схвалив свою версію Закону про асигнування у сфері національної оборони (NDAA) на 2026 фінансовий рік, в якому передбачено збільшення обсягу дозволеного фінансування за "Ініціативою з надання допомоги Україні у сфері безпеки" (USAI) до 500 млн дол.
Сенат, очолюваний Республіканською партією, ухвалив законопроєкт 70 голосами, 20 сенаторів проголосували проти. Документ передбачає фінансування у розмірі 924,7 млрд дол. у 2026 фінансовому році.
Голосування відбулося після того, як було досягнуто згоди щодо «розблокування» законодавства.
Ухвалення законопроєкту дозволяє комітетам з питань збройних сил Палати представників і Сенату розпочати іноді важкий і тривалий процес переговорів, під час якого законодавці шукають компроміс між версіями законопроєкту кожної з палат Конгресу, щоб ухвалити остаточний закон. Версія NDAA, прийнята Палатою представників, передбачає менший бюджет — майже 893 млрд дол.
Серед ухвалених поправок, зокрема, скасування дозволу на застосування військової сили в Іраку. Це також було включено в пакет законопроєктів Палати представників.
Також до законопроєкту була внесена поправка, запропонована сенатором-республіканцем Томом Коттоном і представницею демократів Кірстен Гіллібранд, яка передбачає додаткові повноваження для Пентагону у протидії загрозам дронів для військових об'єктів.
The New York Times пише, що законопроєкт Сенату також передбачає продовження терміну дії "Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки" (USAI) до 2028 року та збільшення обсягу дозволеного фінансування до 500 мільйонів доларів у 2026 році.
Серед відхилених поправок була пропозиція від лідера демократичної меншості в Сенаті Чака Шумера, який сподівався заблокувати фінансування на модернізацію катарського літака, який президент США Дональд Трамп прийняв як заміну Air Force One.
Тепер Палата представників і Сенат звернуться до погоджувального комітету, щоб урегулювати розбіжності між двома пакетами фінансування. Остаточна версія має бути ухвалена обома палатами до кінця року.
