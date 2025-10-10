Сенат США принял законопроект оборонного бюджета с 500 млн долл для Украины
Сенат США принял законопроект оборонного бюджета с 500 млн долл для Украины
Источник:  The Hill

Сенат США 9 октября вечером одобрил свою версию Закона об ассигнованиях в сфере национальной обороны (NDAA) на 2026 финансовый год, в котором предусмотрено увеличение объема разрешенного финансирования по "Инициативе по оказанию помощи Украине в сфере безопасности" (USAI) до 500 млн дол.

Главные тезисы

  • Сенат США принял оборонный бюджет на 2026 год с финансированием в размере 500 млн долларов для Украины.
  • Законопроект обеспечивает увеличение объема финансирования по программе помощи Украине в области безопасности до 500 млн долларов.
  • Разработанный закон включает ряд важных поправок, в том числе продление срока действия инициативы помощи Украине в сфере безопасности до 2028 года.

Оборонный бюджет США в 2026 году содержит 500 млн долл для Украины

Сенат, возглавляемый Республиканской партией, принял законопроект 70 голосами, 20 сенаторов проголосовали против. Документ предусматривает финансирование в размере 924,7 млрд. дол. в 2026 финансовом году.

Голосование состоялось после того, как было достигнуто соглашение о «разблокировании» законодательства.

Принятие законопроекта позволяет комитетам по вооруженным силам Палаты представителей и Сената начать иногда тяжелый и длительный процесс переговоров, в ходе которого законодатели ищут компромисс между версиями законопроекта каждой из палат Конгресса, чтобы принять окончательный закон. Версия NDAA, принятая Палатой представителей, предусматривает меньший бюджет — почти 893 млрд дол.

NDAA был подан в Сенат в начале сентября. Голосование продолжалось в течение всего вечера четверга, сенаторы отклонили более десяти поправок и 50 приложений, прежде чем перейти к рассмотрению законопроекта.

Среди принятых поправок, в частности, отмена разрешения применения военной силы в Ираке. Это также включено в пакет законопроектов Палаты представителей.

Также в законопроект была внесена поправка, предложенная сенатором-республиканцем Томом Коттоном и представительницей демократов Кирстен Гиллибранд, предусматривающая дополнительные полномочия для Пентагона в противодействии угрозам дронов для военных объектов.

The New York Times пишет, что законопроект Сената также предусматривает продление срока действия "Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности" (USAI) до 2028 года и увеличение объема разрешенного финансирования до 500 миллионов долларов в 2026 году.

Среди отклоненных поправок было предложение от лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера, который надеялся заблокировать финансирование модернизации катарского самолета, который президент США Дональд Трамп принял в качестве замены Air Force One.

Теперь Палата представителей и Сенат обратятся в согласительный комитет, чтобы урегулировать разногласия между двумя пакетами финансирования. Окончательная версия должна быть одобрена обеими палатами до конца года.

