Эстония прогнозирует изменение динамики в войне России против Украины

Несмотря на то, что российские захватчики очень медленно продвигаются в Украине, после наступления осени этот процесс, вероятно, еще больше замедлится. С таким прогнозом выступил глава Департамента оборонной готовности Эстонии Герт Каю.
Главные тезисы
- Главным направлением продвижения для России остается Донецкая область.
- Ситуация в направлении Запорожья, Харькова и Херсона достаточно статичная.
Ситуация на поле боя будет меняться
Каю обратил внимание международного сообщества на то, что армия РФ усиливает давление на Украину, теряя большое количество живой силы и оружия.
Только такой ценой враг имеет возможность медленно продвигаться вперед.
Как отметил эстонский чиновник, ключевые усилия страны-агрессорки остаются сконцентрированными в Донецкой области.
Там около 400 тысяч российских захватчиков сосредоточены вдоль 200-километровой линии фронта.
Что важно понимать, общая протяженность линии фронта достигает примерно 1000 километров, а общая численность российских военных против Украины — около 900 тысяч солдат.
Ни для кого не секрет, что главным направлением для врага остается Покровск.
Он удивлен тем фактом, что колоссальные потери армии РФ в живой силе до сих пор не подтолкнули Кремль к завершению войны.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-