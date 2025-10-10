Эстония прогнозирует изменение динамики в войне России против Украины

Несмотря на то, что российские захватчики очень медленно продвигаются в Украине, после наступления осени этот процесс, вероятно, еще больше замедлится. С таким прогнозом выступил глава Департамента оборонной готовности Эстонии Герт Каю.

Ситуация на поле боя будет меняться

Каю обратил внимание международного сообщества на то, что армия РФ усиливает давление на Украину, теряя большое количество живой силы и оружия.

Только такой ценой враг имеет возможность медленно продвигаться вперед.

Как отметил эстонский чиновник, ключевые усилия страны-агрессорки остаются сконцентрированными в Донецкой области.

Там около 400 тысяч российских захватчиков сосредоточены вдоль 200-километровой линии фронта.

Что важно понимать, общая протяженность линии фронта достигает примерно 1000 километров, а общая численность российских военных против Украины — около 900 тысяч солдат.

Ни для кого не секрет, что главным направлением для врага остается Покровск.

Захват Покровска начался в декабре прошлого года, и эта операция продолжается по сей день. Итак, в принципе, можно сказать, что Покровск — новый Бахмут. Украина очень хорошо укрепила там свою оборону, и продвижение россиян происходит медленно, — подчеркнул Каю. Поделиться

Он удивлен тем фактом, что колоссальные потери армии РФ в живой силе до сих пор не подтолкнули Кремль к завершению войны.