Эстония прогнозирует изменение динамики в войне России против Украины
Эстония прогнозирует изменение динамики в войне России против Украины

Ситуация на поле боя будет меняться
Источник:  ERR

Несмотря на то, что российские захватчики очень медленно продвигаются в Украине, после наступления осени этот процесс, вероятно, еще больше замедлится. С таким прогнозом выступил глава Департамента оборонной готовности Эстонии Герт Каю.

Главные тезисы

  • Главным направлением продвижения для России остается Донецкая область.
  • Ситуация в направлении Запорожья, Харькова и Херсона достаточно статичная.

Каю обратил внимание международного сообщества на то, что армия РФ усиливает давление на Украину, теряя большое количество живой силы и оружия.

Только такой ценой враг имеет возможность медленно продвигаться вперед.

Как отметил эстонский чиновник, ключевые усилия страны-агрессорки остаются сконцентрированными в Донецкой области.

Там около 400 тысяч российских захватчиков сосредоточены вдоль 200-километровой линии фронта.

Что важно понимать, общая протяженность линии фронта достигает примерно 1000 километров, а общая численность российских военных против Украины — около 900 тысяч солдат.

Ни для кого не секрет, что главным направлением для врага остается Покровск.

Захват Покровска начался в декабре прошлого года, и эта операция продолжается по сей день. Итак, в принципе, можно сказать, что Покровск — новый Бахмут. Украина очень хорошо укрепила там свою оборону, и продвижение россиян происходит медленно, — подчеркнул Каю.

Он удивлен тем фактом, что колоссальные потери армии РФ в живой силе до сих пор не подтолкнули Кремль к завершению войны.

Сейчас, учитывая, что осень набирает обороты и природные условия ухудшаются, возможности укрытия на местности для солдат ухудшаются, — добавил Каю.

