Украина получила от Британии сотни ракет для ПВО раньше запланированного срока
Украина получила от Британии сотни ракет для ПВО раньше запланированного срока

Правительство Великобритании
Британия
Министерство обороны Британии смогло передать Украине сотни ракет для ПВО на пять месяцев раньше запланированного срока поставки.

Главные тезисы

  • Британия срочно передала Украине сотни ракет для ПВО на пять месяцев раньше срока, что поможет обеспечить защиту от воздушных угроз в условиях российского вторжения.
  • Производство ракет в Британии способствует созданию новых рабочих мест и экономическому росту, поддерживая план изменений правительства.
  • Легкие многоцелевые ракеты (LMM), переданные Украине, используются для защиты воздушного пространства и внедрены в рамках программы дарования от Великобритании.

Британия срочно предоставила Украине ракеты для ПВО

Ракеты, изготовленные в Белфасте (Северная Ирландия), используются для защиты воздушного пространства Украины и доставлены на пять месяцев раньше запланированного срока в рамках программы дарования Великобритании.

Эти легкие многоцелевые ракеты (LMM) обеспечивали Украине защиту от воздушных угроз с момента начала незаконного вторжения России в феврале 2022 года.

Отмечается, что текущее производство этих ракет в Великобритании создает непосредственно 200 рабочих мест, а также поддерживает еще 700 уже существующих рабочих мест, стимулируя экономический рост и реализуя план смен правительства.

В британском правительстве также рассказали, что на этой неделе Киев посетила британская торговая делегация с целью усиления военной поддержки Украины.

Великобритания усиливает свое непреклонное обязательство помочь Украине защититься от незаконного вторжения России. Только в этом году мы тратим 4,5 миллиарда фунтов стерлингов на военную поддержку Украины, больше, чем когда-либо раньше. Для меня было честью возглавить эту торговую делегацию в Киев, — заявил заместитель министра обороны по вопросам оборонной готовности и промышленности Великобритании Люк Поллард.

