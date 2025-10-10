Украина получила от Британии сотни ракет для ПВО раньше запланированного срока

Министерство обороны Британии смогло передать Украине сотни ракет для ПВО на пять месяцев раньше запланированного срока поставки.
Главные тезисы
- Британия срочно передала Украине сотни ракет для ПВО на пять месяцев раньше срока, что поможет обеспечить защиту от воздушных угроз в условиях российского вторжения.
- Производство ракет в Британии способствует созданию новых рабочих мест и экономическому росту, поддерживая план изменений правительства.
- Легкие многоцелевые ракеты (LMM), переданные Украине, используются для защиты воздушного пространства и внедрены в рамках программы дарования от Великобритании.
Британия срочно предоставила Украине ракеты для ПВО
Ракеты, изготовленные в Белфасте (Северная Ирландия), используются для защиты воздушного пространства Украины и доставлены на пять месяцев раньше запланированного срока в рамках программы дарования Великобритании.
Эти легкие многоцелевые ракеты (LMM) обеспечивали Украине защиту от воздушных угроз с момента начала незаконного вторжения России в феврале 2022 года.
Отмечается, что текущее производство этих ракет в Великобритании создает непосредственно 200 рабочих мест, а также поддерживает еще 700 уже существующих рабочих мест, стимулируя экономический рост и реализуя план смен правительства.
В британском правительстве также рассказали, что на этой неделе Киев посетила британская торговая делегация с целью усиления военной поддержки Украины.
