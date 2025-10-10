Украина получила от Британии сотни ракет для ПВО раньше запланированного срока

Министерство обороны Британии смогло передать Украине сотни ракет для ПВО на пять месяцев раньше запланированного срока поставки.

Британия срочно предоставила Украине ракеты для ПВО

Ракеты, изготовленные в Белфасте (Северная Ирландия), используются для защиты воздушного пространства Украины и доставлены на пять месяцев раньше запланированного срока в рамках программы дарования Великобритании.

Эти легкие многоцелевые ракеты (LMM) обеспечивали Украине защиту от воздушных угроз с момента начала незаконного вторжения России в феврале 2022 года.

Отмечается, что текущее производство этих ракет в Великобритании создает непосредственно 200 рабочих мест, а также поддерживает еще 700 уже существующих рабочих мест, стимулируя экономический рост и реализуя план смен правительства.

В британском правительстве также рассказали, что на этой неделе Киев посетила британская торговая делегация с целью усиления военной поддержки Украины.