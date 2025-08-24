Британия продолжит программу подготовки бойцов ВСУ — что известно

Британия продолжит программу подготовки украинских бойцов, чтобы помочь Киеву укрепить свою армию перед заключением гарантий безопасности, которые будут поддержаны Европой и США. Известно, что эти гарантии связаны с потенциальным мирным соглашением.

Великобритания продолжила программу Interflex

Как сообщили в Министерстве обороны страны, программа Interflex по боевой подготовке и обучению лидерских навыков будет продлена по меньшей мере до конца 2026 года.

Работа над потенциальным мирным соглашением между Украиной и Россией набрала обороты на этой неделе, когда военные руководители США и Европы встретились для обсуждения гарантий безопасности для Украины. "Коалиция желающих", возглавляемая Великобританией и Францией, разработала планы развертывания многонациональных военных сил в Украине для сдерживания атак после заключения мирного соглашения. Поделиться

В Минобороны Британии добавили, что во встречах на протяжении последних месяцев приняли участие более 200 военных планировщиков и представители около 30 стран.

В Bloomberg добавили, что первый этап разрабатываемого пакета мероприятий будет предусматривать усиление украинской армии.

Эти силы будут поддерживаться многонациональной группой, состоящей преимущественно из европейских войск, которые будут размещены в Украине подальше от линии фронта. Другая часть плана предусматривает так называемую поддержку со стороны США, которая будет заключаться в обмене разведданными, наблюдении за рубежом, снабжении вооружениями и, возможно, средствами противовоздушной обороны.

Известно, что в рамках программы Interflex в Британии прошли подготовку более 50 тысяч украинских военных.