Британия продолжит программу подготовки бойцов ВСУ — что известно
Британия продолжит программу подготовки бойцов ВСУ — что известно

Interflex
Источник:  Bloomberg

Британия продолжит программу подготовки украинских бойцов, чтобы помочь Киеву укрепить свою армию перед заключением гарантий безопасности, которые будут поддержаны Европой и США. Известно, что эти гарантии связаны с потенциальным мирным соглашением.

Главные тезисы

  • Британия продолжит программу Interflex для подготовки украинских бойцов до конца 2026 года.
  • Великобритания и другие европейские и американские союзники готовы укрепить украинскую армию после заключения мирного соглашения.
  • Планы развертывания многонациональных военных сил в Украине разрабатываются для обеспечения безопасности страны.

Великобритания продолжила программу Interflex

Как сообщили в Министерстве обороны страны, программа Interflex по боевой подготовке и обучению лидерских навыков будет продлена по меньшей мере до конца 2026 года.

Работа над потенциальным мирным соглашением между Украиной и Россией набрала обороты на этой неделе, когда военные руководители США и Европы встретились для обсуждения гарантий безопасности для Украины. "Коалиция желающих", возглавляемая Великобританией и Францией, разработала планы развертывания многонациональных военных сил в Украине для сдерживания атак после заключения мирного соглашения.

В Минобороны Британии добавили, что во встречах на протяжении последних месяцев приняли участие более 200 военных планировщиков и представители около 30 стран.

В Bloomberg добавили, что первый этап разрабатываемого пакета мероприятий будет предусматривать усиление украинской армии.

Эти силы будут поддерживаться многонациональной группой, состоящей преимущественно из европейских войск, которые будут размещены в Украине подальше от линии фронта. Другая часть плана предусматривает так называемую поддержку со стороны США, которая будет заключаться в обмене разведданными, наблюдении за рубежом, снабжении вооружениями и, возможно, средствами противовоздушной обороны.

Известно, что в рамках программы Interflex в Британии прошли подготовку более 50 тысяч украинских военных.

Мы продолжим усиливать нашу поддержку вместе с союзниками, чтобы Украина могла защищаться сегодня и удерживать завтра. Учитывая продолжающиеся российские атаки, мы должны поставить вооруженные силы Украины в самое сильное положение. И поскольку борьба за мир продолжается, мы должны сделать украинцев сильнейшим возможным сдерживающим фактором для обеспечения будущего мира, подчеркнул министр обороны Британии Джон Гили.

