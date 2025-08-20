Британия объявила о новом пакете санкций на фоне усиления международных усилий по достижению "справедливого и длительного мира" в Украине.

Британия ввела санкции против киргизского "Капитал Банка"

Об этом сообщает пресс-служба правительства Британии.

По данным Лондона, из-за давления ограничений Россия переориентировалась на финсектор Кыргызстана и непрозрачные криптосети, в частности использование токена A7A5, который за четыре месяца провел операции на 9,3 млрд долл. на специализированной бирже.

Под санкции оказались киргизский "Капитал Банк" и его директор Кантемир Чалбаев, которые, по утверждению правительства Британии, используются для оплаты военных товаров для РФ. Ограничения также введены против криптобирж Grinex и Meer — инфраструктуры, стоящей за упомянутым рублевым токеном.

Дополнительно в список внесены:

GRINEX LLC,

CJSC TENGRICOIN,

OLD VECTOR LLC,

Леонид Шумаков,

Жанышбек улу Назарбек,

Altair Holding SA.

Эти меры усиливают давление на российского диктатора Владимира Путина в критический момент и перекрывают нелегальные каналы, которыми наполняют его военную казну. Вместе с союзниками мы будем и дальше поддерживать возглавляемые США усилия, чтобы прекратить эту незаконную войну и обеспечить справедливый мир, — заявил министр по санкциям Стивен Даути.

В правительстве подчеркнули, что давление на "военную машину" России усиливает усилия президента США Дональда Трампа по прекращению убийств в Украине и принуждению Москвы к содержательным переговорам, а также является шагом для укрепления безопасности Великобритании.