Британия объявила о новом пакете санкций против приспешников РФ — кто в списках
Британия объявила о новом пакете санкций против приспешников РФ — кто в списках

Правительство Великобритании
санкции
Читати українською

Британия объявила о новом пакете санкций на фоне усиления международных усилий по достижению "справедливого и длительного мира" в Украине.

Главные тезисы

  • Санкции объявлены в свете усиленных усилий по достижению мира в Украине.
  • В списке санкционированных лиц и компаний – Капитал Банк и его директор, используемые для оплаты военных товаров РФ.
  • Ограничения также касаются криптобирж Grinex и Meer, связанных с рублевым токеном A7A5.

Британия ввела санкции против киргизского "Капитал Банка"

Об этом сообщает пресс-служба правительства Британии.

По данным Лондона, из-за давления ограничений Россия переориентировалась на финсектор Кыргызстана и непрозрачные криптосети, в частности использование токена A7A5, который за четыре месяца провел операции на 9,3 млрд долл. на специализированной бирже.

Под санкции оказались киргизский "Капитал Банк" и его директор Кантемир Чалбаев, которые, по утверждению правительства Британии, используются для оплаты военных товаров для РФ. Ограничения также введены против криптобирж Grinex и Meer — инфраструктуры, стоящей за упомянутым рублевым токеном.

Дополнительно в список внесены:

  • GRINEX LLC,

  • CJSC TENGRICOIN,

  • OLD VECTOR LLC,

  • Леонид Шумаков,

  • Жанышбек улу Назарбек,

  • Altair Holding SA.

Эти меры усиливают давление на российского диктатора Владимира Путина в критический момент и перекрывают нелегальные каналы, которыми наполняют его военную казну. Вместе с союзниками мы будем и дальше поддерживать возглавляемые США усилия, чтобы прекратить эту незаконную войну и обеспечить справедливый мир, — заявил министр по санкциям Стивен Даути.

В правительстве подчеркнули, что давление на "военную машину" России усиливает усилия президента США Дональда Трампа по прекращению убийств в Украине и принуждению Москвы к содержательным переговорам, а также является шагом для укрепления безопасности Великобритании.

В Лондоне заявили, что готовы и дальше усиливать давление и укреплять режим ограничений, "закрывая сети" финансирование войны, где бы они ни действовали.

