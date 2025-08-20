Британия объявила о новом пакете санкций против приспешников РФ — кто в списках

Британия объявила о новом пакете санкций на фоне усиления международных усилий по достижению "справедливого и длительного мира" в Украине.
Главные тезисы
- Санкции объявлены в свете усиленных усилий по достижению мира в Украине.
- В списке санкционированных лиц и компаний – Капитал Банк и его директор, используемые для оплаты военных товаров РФ.
- Ограничения также касаются криптобирж Grinex и Meer, связанных с рублевым токеном A7A5.
Британия ввела санкции против киргизского "Капитал Банка"
Об этом сообщает пресс-служба правительства Британии.
По данным Лондона, из-за давления ограничений Россия переориентировалась на финсектор Кыргызстана и непрозрачные криптосети, в частности использование токена A7A5, который за четыре месяца провел операции на 9,3 млрд долл. на специализированной бирже.
Под санкции оказались киргизский "Капитал Банк" и его директор Кантемир Чалбаев, которые, по утверждению правительства Британии, используются для оплаты военных товаров для РФ. Ограничения также введены против криптобирж Grinex и Meer — инфраструктуры, стоящей за упомянутым рублевым токеном.
Дополнительно в список внесены:
GRINEX LLC,
CJSC TENGRICOIN,
OLD VECTOR LLC,
Леонид Шумаков,
Жанышбек улу Назарбек,
Altair Holding SA.
В правительстве подчеркнули, что давление на "военную машину" России усиливает усилия президента США Дональда Трампа по прекращению убийств в Украине и принуждению Москвы к содержательным переговорам, а также является шагом для укрепления безопасности Великобритании.
В Лондоне заявили, что готовы и дальше усиливать давление и укреплять режим ограничений, "закрывая сети" финансирование войны, где бы они ни действовали.
