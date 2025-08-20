Британія оголосила про новий пакет санкцій проти поплічників РФ — хто у списках

Британія оголосила про новий пакет санкцій на тлі посилення міжнародних зусиль для досягнення "справедливого і тривалого миру" в Україні.
Головні тези:
- Британія оголосила про новий пакет санкцій у зв'язку з посиленням міжнародних зусиль для досягнення миру в Україні.
- Серед санкційованих осіб та компаній потрапили Капітал Банк та його директор, які використовуються для оплати військових товарів для РФ.
- Також зазначені обмеження для криптобірж Grinex і Meer, пов'язаних з рублевим токеном A7A5.
Британія ввела санкції проти киргизького "Капітал Банку"
Про це повідомляє пресслужба уряду Британії.
За даними Лондона, через тиск обмежень Росія переорієнтувалася на фінсектор Киргизстану та непрозорі криптомережі, зокрема використання токена A7A5, який за чотири місяці провів операції на 9,3 млрд дол на спеціалізованій біржі.
Під санкції потрапили киргизький "Капітал Банк" та його директор Кантемір Чалбаєв, які, за твердженням уряду Британії, використовуються для оплати військових товарів для РФ. Обмеження також запроваджені проти криптобірж Grinex і Meer — інфраструктури, що стоїть за згаданим рублевим токеном.
Додатково до переліку внесені:
GRINEX LLC,
CJSC TENGRICOIN,
OLD VECTOR LLC,
Леонід Шумаков,
Жанышбек уулу Назарбек,
Altair Holding SA.
В уряді підкреслили, що тиск на "воєнну машину" Росії підсилює зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення вбивств в Україні та примушення Москви до змістовних переговорів, а також є кроком для зміцнення безпеки Великої Британії.
У Лондоні заявили, що готові і надалі посилювати тиск та зміцнювати режим обмежень, "закриваючи мережі" фінансування війни, де б вони не діяли.
