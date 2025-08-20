Британія оголосила про новий пакет санкцій проти поплічників РФ — хто у списках

Британія оголосила про новий пакет санкцій на тлі посилення міжнародних зусиль для досягнення "справедливого і тривалого миру" в Україні.

Британія ввела санкції проти киргизького "Капітал Банку"

Про це повідомляє пресслужба уряду Британії.

За даними Лондона, через тиск обмежень Росія переорієнтувалася на фінсектор Киргизстану та непрозорі криптомережі, зокрема використання токена A7A5, який за чотири місяці провів операції на 9,3 млрд дол на спеціалізованій біржі.

Під санкції потрапили киргизький "Капітал Банк" та його директор Кантемір Чалбаєв, які, за твердженням уряду Британії, використовуються для оплати військових товарів для РФ. Обмеження також запроваджені проти криптобірж Grinex і Meer — інфраструктури, що стоїть за згаданим рублевим токеном.

Додатково до переліку внесені:

GRINEX LLC,

CJSC TENGRICOIN,

OLD VECTOR LLC,

Леонід Шумаков,

Жанышбек уулу Назарбек,

Altair Holding SA.

Ці заходи посилюють тиск на російського диктатора Володимира Путіна у критичний момент і перекривають нелегальні канали, якими наповнюють його військову скарбницю. Разом із союзниками ми й надалі підтримуватимемо очолювані США зусилля, щоб припинити цю незаконну війну і забезпечити справедливий мир, — заявив міністр із питань санкцій Стівен Дауті.

В уряді підкреслили, що тиск на "воєнну машину" Росії підсилює зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення вбивств в Україні та примушення Москви до змістовних переговорів, а також є кроком для зміцнення безпеки Великої Британії.