Британія продовжить програму підготовки бійців ЗСУ — що відомо
Категорія
Світ
Дата публікації

Британія продовжить програму підготовки бійців ЗСУ — що відомо

Інтерфлекс
Джерело:  Bloomberg

Британія продовжить програму підготовки українських бійців, аби допомогти Києву зміцнити свою армію перед укладенням будь-яких гарантій безпеки, які будуть підтримані Європою та США. Відомо, що ці гарантії пов'язані з потенційною мирною угодою.

Головні тези:

  • Продовжена програма Interflex для підготовки українських бійців буде діяти до кінця 2026 року.
  • Британія перевіряє план розгортання багатонаціональних військових сил в Україні для підтримки після укладення мирної угоди.
  • Очікується посилення української армії через підтримку європейських та американських союзників.

Британія продовжила програму Interflex

Як повідомили у Міністерстві оборони країни, програма Interflex з бойової підготовки та навчання лідерських навичок буде продовжена щонайменше до кінця 2026 року.

Робота над потенційною мирною угодою між Україною та Росією набрала обертів цього тижня, коли військові керівники США та Європи зустрілися для обговорення гарантій безпеки для України. "Коаліція охочих", очолювана Великою Британією та Францією, розробила плани розгортання багатонаціональних військових сил в Україні для стримування атак після укладення мирної угоди.

Водночас у Міноборони Британії додали, що в зустрічах впродовж останніх місяців взяли участь понад 200 військових планувальників та представники близько 30 країн.

У Bloomberg додали, що перший етап пакета заходів, який розробляється, буде передбачати посилення української армії.

Ці сили будуть підтримуватися багатонаціональною групою, що складатиметься переважно з європейських військ, які будуть розміщені в Україні подалі від лінії фронту. Інша частина плану передбачає так звану підтримку з боку США, яка полягатиме в обміні розвідданими, спостереженні за кордоном, постачанні озброєння та, можливо, засобів протиповітряної оборони.

Наразі відомо, що в межах програми Interflex у Британії пройшли підготовку понад 50 тисяч українських військових.

Ми продовжимо посилювати нашу підтримку разом із союзниками, щоб Україна могла захищатися сьогодні і стримувати завтра. З огляду на триваючі російські атаки, ми повинні поставити Збройні сили України в найсильніше можливе становище. І оскільки боротьба за мир триває, ми повинні зробити українців найсильнішим можливим стримуючим фактором для забезпечення майбутнього миру, — наголосив міністр оборони Британії Джон Гілі.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Естонія приєдналася до операції Interflex з навчання військових ЗСУ
MoD Estonia
Навчання
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Британія введе свої війська в Україну, але є "але"
армія Британії
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Британія оголосила про новий пакет санкцій проти поплічників РФ — хто у списках
Уряд Великої Британії
Британія

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?