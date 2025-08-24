Британія продовжить програму підготовки бійців ЗСУ — що відомо

Британія продовжить програму підготовки українських бійців, аби допомогти Києву зміцнити свою армію перед укладенням будь-яких гарантій безпеки, які будуть підтримані Європою та США. Відомо, що ці гарантії пов'язані з потенційною мирною угодою.

Британія продовжила програму Interflex

Як повідомили у Міністерстві оборони країни, програма Interflex з бойової підготовки та навчання лідерських навичок буде продовжена щонайменше до кінця 2026 року.

Робота над потенційною мирною угодою між Україною та Росією набрала обертів цього тижня, коли військові керівники США та Європи зустрілися для обговорення гарантій безпеки для України. "Коаліція охочих", очолювана Великою Британією та Францією, розробила плани розгортання багатонаціональних військових сил в Україні для стримування атак після укладення мирної угоди.

Водночас у Міноборони Британії додали, що в зустрічах впродовж останніх місяців взяли участь понад 200 військових планувальників та представники близько 30 країн.

У Bloomberg додали, що перший етап пакета заходів, який розробляється, буде передбачати посилення української армії.

Ці сили будуть підтримуватися багатонаціональною групою, що складатиметься переважно з європейських військ, які будуть розміщені в Україні подалі від лінії фронту. Інша частина плану передбачає так звану підтримку з боку США, яка полягатиме в обміні розвідданими, спостереженні за кордоном, постачанні озброєння та, можливо, засобів протиповітряної оборони.

Наразі відомо, що в межах програми Interflex у Британії пройшли підготовку понад 50 тисяч українських військових.