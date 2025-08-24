Британія продовжить програму підготовки бійців ЗСУ — що відомо

Британія продовжить програму підготовки українських бійців, аби допомогти Києву зміцнити свою армію перед укладенням будь-яких гарантій безпеки, які будуть підтримані Європою та США. Відомо, що ці гарантії пов'язані з потенційною мирною угодою.
Головні тези:
- Продовжена програма Interflex для підготовки українських бійців буде діяти до кінця 2026 року.
- Британія перевіряє план розгортання багатонаціональних військових сил в Україні для підтримки після укладення мирної угоди.
- Очікується посилення української армії через підтримку європейських та американських союзників.
Британія продовжила програму Interflex
Як повідомили у Міністерстві оборони країни, програма Interflex з бойової підготовки та навчання лідерських навичок буде продовжена щонайменше до кінця 2026 року.
Водночас у Міноборони Британії додали, що в зустрічах впродовж останніх місяців взяли участь понад 200 військових планувальників та представники близько 30 країн.
У Bloomberg додали, що перший етап пакета заходів, який розробляється, буде передбачати посилення української армії.
Ці сили будуть підтримуватися багатонаціональною групою, що складатиметься переважно з європейських військ, які будуть розміщені в Україні подалі від лінії фронту. Інша частина плану передбачає так звану підтримку з боку США, яка полягатиме в обміні розвідданими, спостереженні за кордоном, постачанні озброєння та, можливо, засобів протиповітряної оборони.
Наразі відомо, що в межах програми Interflex у Британії пройшли підготовку понад 50 тисяч українських військових.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-