Противодействие шахедному террору России. Британия будет производить украинские дроны-перехватчики
Мир
Противодействие шахедному террору России. Британия будет производить украинские дроны-перехватчики

Денис Шмыгаль
Шмыгаль
Британия будет производить украинские перехватчики. Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Главные тезисы

  • Производство украинских дронов-перехватчиков в Британии является значимым шагом в противодействии российскому шахедному террору.
  • Договоренность между Украиной и Британией направлена на эффективную защиту украинских городов от российских воздушных атак.
  • Производство и использование дронов-перехватчиков в Украине уже доказали свою эффективность против беспилотных атак со стороны России.

Британия будет выпускать украинские дроны-перехватчики

По его словам, соответствующее соглашение подписано с британским министром обороны Джоном Гили в продолжении договоренностей между Президентом Украины и премьер-министром Британии по развитию промышленного сотрудничества.

Денис Шмыгаль отметил, что для начала планируется изготовление первой тысячи дронов — все они будут доставлены в Украину.

Дроны-перехватчики уже зарекомендовали себя против "шахидного" террора россии. Будем дальше масштабировать эти проекты, привлекать инвестиции и совершенствовать технологии, чтобы максимально эффективно защищать украинские города и мирных людей от российских воздушных атак.

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

Министр обороны Украины

Министр обороны Украины также добавил, что во время встречи с Джоном Гили в Лондоне обсудили практическую имплементацию соглашения.

Это весомый шаг в реализации Соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Британией. Мы также подвели итоги заседания в формате "Рамштайн" и скоординировали вопрос на предстоящую в октябре следующую встречу.

Как известно, Украина развивает производство дронов-перехватчиков, зарекомендовавших себя как средства борьбы против российских беспилотников.

Так, весной в Киевской области положили начало проекту "Чистое небо". Его охотники охотятся за враждебными БПЛА — только во время атаки в ночь на 10 сентября они смогли сбить почти сто российских целей.

В конце августа также стало известно, что Минобороны Украины допустило в эксплуатацию в подразделениях уже более 25 образцов украинских беспилотных авиационных комплексов-перехватчиков.

