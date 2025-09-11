Противодействие шахедному террору России. Британия будет производить украинские дроны-перехватчики

Британия будет производить украинские перехватчики. Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
Главные тезисы
- Производство украинских дронов-перехватчиков в Британии является значимым шагом в противодействии российскому шахедному террору.
- Договоренность между Украиной и Британией направлена на эффективную защиту украинских городов от российских воздушных атак.
- Производство и использование дронов-перехватчиков в Украине уже доказали свою эффективность против беспилотных атак со стороны России.
Британия будет выпускать украинские дроны-перехватчики
По его словам, соответствующее соглашение подписано с британским министром обороны Джоном Гили в продолжении договоренностей между Президентом Украины и премьер-министром Британии по развитию промышленного сотрудничества.
Денис Шмыгаль отметил, что для начала планируется изготовление первой тысячи дронов — все они будут доставлены в Украину.
Министр обороны Украины также добавил, что во время встречи с Джоном Гили в Лондоне обсудили практическую имплементацию соглашения.
Как известно, Украина развивает производство дронов-перехватчиков, зарекомендовавших себя как средства борьбы против российских беспилотников.
Так, весной в Киевской области положили начало проекту "Чистое небо". Его охотники охотятся за враждебными БПЛА — только во время атаки в ночь на 10 сентября они смогли сбить почти сто российских целей.
В конце августа также стало известно, что Минобороны Украины допустило в эксплуатацию в подразделениях уже более 25 образцов украинских беспилотных авиационных комплексов-перехватчиков.
