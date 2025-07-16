Украинские дроны-перехватчики ODIN уже уничтожают российские шахеды

Высокоскоростные дроны-перехватчики ODIN Win_Hit прошли успешное испытание и уже применяются для уничтожения российских ударных БПЛА.
Главные тезисы
- Украинские дроны-перехватчики ODIN Win_Hit успешно уничтожают российские шахеды в воздухе.
- Технические характеристики ODIN Win_Hit включают высокую крейсерскую и атакующую скорость.
- Преимущества нового комплекса включают оперативность развертывания, высокую точность поражения и умеренную стоимость.
ODIN Win_Hit уничтожают российские шахеды
Украинские высокоскоростные дроны-перехватчики ODIN Win_Hit прошли успешное испытание и уже применяются для уничтожения в воздухе враждебных БПЛА типа Shahed и Гербера.
Дроны разработаны командой украинского miltech-проекта ODIN.
Разработчики раскрыли основные технические параметры нового дрона-перехватчика. В частности, отмечается, что крейсерская скорость движения в воздухе достигает 200-220 км/ч, атакующая скорость — 280-300 км/ч, а общая продолжительность миссии полета составляет 7-10 минут.
Также они назвали ключевые преимущества нового комплекса:
оперативность развертывания,
максимальная адаптивность к условиям работы подразделений и траектории движения воздушных целей,
высокая точность поражения,
умеренная стоимость (по сравнению с имеющимися на рынке альтернативными антидроновыми решениями).
Разработчики рассказали, что дроны-перехватчики ODIN Win_Hit можно запускать с наземного многоразового мобильного пускового комплекса, с ручной пусковой платформы многоразового применения, из воздуха с использованием специальной платформы-носителя.
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