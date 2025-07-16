Украинские дроны-перехватчики ODIN уже уничтожают российские шахеды

Высокоскоростные дроны-перехватчики ODIN Win_Hit прошли успешное испытание и уже применяются для уничтожения российских ударных БПЛА.

ODIN Win_Hit уничтожают российские шахеды

Украинские высокоскоростные дроны-перехватчики ODIN Win_Hit прошли успешное испытание и уже применяются для уничтожения в воздухе враждебных БПЛА типа Shahed и Гербера.

Дроны разработаны командой украинского miltech-проекта ODIN.

Разработчики раскрыли основные технические параметры нового дрона-перехватчика. В частности, отмечается, что крейсерская скорость движения в воздухе достигает 200-220 км/ч, атакующая скорость — 280-300 км/ч, а общая продолжительность миссии полета составляет 7-10 минут.

Возможны варианты конфигурации дрона в зависимости от времени суток применения: "день/сумерки" и "ночь". Поделиться

Также они назвали ключевые преимущества нового комплекса:

оперативность развертывания,

максимальная адаптивность к условиям работы подразделений и траектории движения воздушных целей,

высокая точность поражения,

умеренная стоимость (по сравнению с имеющимися на рынке альтернативными антидроновыми решениями).

Разработчики рассказали, что дроны-перехватчики ODIN Win_Hit можно запускать с наземного многоразового мобильного пускового комплекса, с ручной пусковой платформы многоразового применения, из воздуха с использованием специальной платформы-носителя.