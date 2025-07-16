Українські дрони-перехоплювачі ODIN вже знищують російські шахеди

Високошвидкісні дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit пройшли успішне випробування і вже застосовуються для знищення російський ударних БпЛА.
Головні тези:
- Українські дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit здійснюють успішне знищення російських шахедів в повітрі.
- Технічні параметри ODIN Win_Hit включають крейсерську швидкість 200-220 км/год та атакуючу швидкість 280-300 км/год.
- Переваги нового комплексу включають оперативність розгортання, високу точність ураження та помірну вартість порівняно з іншими антидроновими рішеннями на ринку.
ODIN Win_Hit знищують російські шахеди
Українські високошвидкісні дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit пройшли успішне випробування і вже застосовуються для знищення в повітрі ворожих БпЛА типу Shahed та "Гербера".
Дрони розроблені командою українського miltech-проєкту ODIN.
Розробники розкрили основні технічні параметри нового дрона-перехоплювача. Зокрема, зазначається, що крейсерська швидкість його руху в повітрі сягає 200-220 км/год, атакуюча швидкість — 280-300 км/год, а загальна тривалість місії польоту становить 7-10 хвилин.
Також вони назвали ключові переваги нового комплексу:
оперативність розгортання,
максимальна адаптивність до умов роботи підрозділів та траєкторії руху повітряних цілей,
висока точність ураження,
помірна вартість (порівняно з наявними на ринку альтернативними антидроновими рішеннями).
Розробники розповіли, що дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit можна запускати з наземного багаторазового мобільного пускового комплексу, з ручної пускової платформи багаторазового застосування, з повітря з використанням спеціальної баражуючої платформи-носія.
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