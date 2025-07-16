Українські дрони-перехоплювачі ODIN вже знищують російські шахеди
Категорія
Технології
Дата публікації

Українські дрони-перехоплювачі ODIN вже знищують російські шахеди

ODIN
Джерело:  Мілітарний

Високошвидкісні дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit пройшли успішне випробування і вже застосовуються для знищення російський ударних БпЛА.

Головні тези:

  • Українські дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit здійснюють успішне знищення російських шахедів в повітрі.
  • Технічні параметри ODIN Win_Hit включають крейсерську швидкість 200-220 км/год та атакуючу швидкість 280-300 км/год.
  • Переваги нового комплексу включають оперативність розгортання, високу точність ураження та помірну вартість порівняно з іншими антидроновими рішеннями на ринку.

ODIN Win_Hit знищують російські шахеди

Українські високошвидкісні дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit пройшли успішне випробування і вже застосовуються для знищення в повітрі ворожих БпЛА типу Shahed та "Гербера".

Дрони розроблені командою українського miltech-проєкту ODIN.

Розробники розкрили основні технічні параметри нового дрона-перехоплювача. Зокрема, зазначається, що крейсерська швидкість його руху в повітрі сягає 200-220 км/год, атакуюча швидкість — 280-300 км/год, а загальна тривалість місії польоту становить 7-10 хвилин.

Можливі варіанти конфігурації дрона залежно від часу доби застосування: "день/сутінки" і "ніч".

Також вони назвали ключові переваги нового комплексу:

  • оперативність розгортання,

  • максимальна адаптивність до умов роботи підрозділів та траєкторії руху повітряних цілей,

  • висока точність ураження,

  • помірна вартість (порівняно з наявними на ринку альтернативними антидроновими рішеннями).

Розробники розповіли, що дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit можна запускати з наземного багаторазового мобільного пускового комплексу, з ручної пускової платформи багаторазового застосування, з повітря з використанням спеціальної баражуючої платформи-носія.

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