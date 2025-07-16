Українські дрони-перехоплювачі ODIN вже знищують російські шахеди

Високошвидкісні дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit пройшли успішне випробування і вже застосовуються для знищення російський ударних БпЛА.

ODIN Win_Hit знищують російські шахеди

Українські високошвидкісні дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit пройшли успішне випробування і вже застосовуються для знищення в повітрі ворожих БпЛА типу Shahed та "Гербера".

Дрони розроблені командою українського miltech-проєкту ODIN.

Розробники розкрили основні технічні параметри нового дрона-перехоплювача. Зокрема, зазначається, що крейсерська швидкість його руху в повітрі сягає 200-220 км/год, атакуюча швидкість — 280-300 км/год, а загальна тривалість місії польоту становить 7-10 хвилин.

Можливі варіанти конфігурації дрона залежно від часу доби застосування: "день/сутінки" і "ніч". Поширити

Також вони назвали ключові переваги нового комплексу:

оперативність розгортання,

максимальна адаптивність до умов роботи підрозділів та траєкторії руху повітряних цілей,

висока точність ураження,

помірна вартість (порівняно з наявними на ринку альтернативними антидроновими рішеннями).

Розробники розповіли, що дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit можна запускати з наземного багаторазового мобільного пускового комплексу, з ручної пускової платформи багаторазового застосування, з повітря з використанням спеціальної баражуючої платформи-носія.