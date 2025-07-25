Зеленский поставил стратегическую цель украинским производителям дронов-перехватчиков

Президент Владимир Зеленский поставил задачу для производителей дронов. Украина должна иметь возможность применить не менее 1000 перехватчиков в сутки.
Главные тезисы
- Зеленский поставил задачу украинским производителям дронов-перехватчиков обеспечить страну не менее 1000 единиц в сутки для защиты населения.
- Планируется производство сотен тысяч дронов-перехватчиков для защиты от российских дронов.
- Украина сохраняет технологическое лидерство в области защиты жизни и работает над контрактами и сотрудничеством с партнерами.
Зеленский поставил цель производителям дронов-перехватчиков
Об этом Зеленский сообщил в Facebook.
По его словам, Украина умеет делать хорошие вещи и сохраняет технологическое лидерство в защите жизни.
Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, Украина в этом году планирует изготовить сотни тысяч дронов-перехватчиков. Ведь количество сбитых российских "Шахедов" будет постоянно расти.
По его словам, производство дронов-перехватчиков уже началось. Они имеют разную цену и разные возможности. В целом, вопрос производства составляет 6 млрд дол.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-