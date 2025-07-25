Зеленский поставил стратегическую цель украинским производителям дронов-перехватчиков
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский поставил стратегическую цель украинским производителям дронов-перехватчиков

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Владимир Зеленский поставил задачу для производителей дронов. Украина должна иметь возможность применить не менее 1000 перехватчиков в сутки.

Главные тезисы

  • Зеленский поставил задачу украинским производителям дронов-перехватчиков обеспечить страну не менее 1000 единиц в сутки для защиты населения.
  • Планируется производство сотен тысяч дронов-перехватчиков для защиты от российских дронов.
  • Украина сохраняет технологическое лидерство в области защиты жизни и работает над контрактами и сотрудничеством с партнерами.

Зеленский поставил цель производителям дронов-перехватчиков

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

Говорил сегодня с производителями дронов-перехватчиков. Был на предприятии, поблагодарил команду, увидел, как производится защита для наших городов и сел, для наших людей.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По его словам, Украина умеет делать хорошие вещи и сохраняет технологическое лидерство в защите жизни.

Задача для производителей поставлена четкая — это способность Украины в определенное время применить не менее 1000 перехватчиков в сутки. Чиновники обеспечивают контрактирование, также постоянно работаем с партнерами, чтобы дефицита финансирования не было.

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, Украина в этом году планирует изготовить сотни тысяч дронов-перехватчиков. Ведь количество сбитых российских "Шахедов" будет постоянно расти.

По его словам, производство дронов-перехватчиков уже началось. Они имеют разную цену и разные возможности. В целом, вопрос производства составляет 6 млрд дол.

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