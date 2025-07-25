Зеленский поставил стратегическую цель украинским производителям дронов-перехватчиков

Президент Владимир Зеленский поставил задачу для производителей дронов. Украина должна иметь возможность применить не менее 1000 перехватчиков в сутки.

Зеленский поставил цель производителям дронов-перехватчиков

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

Говорил сегодня с производителями дронов-перехватчиков. Был на предприятии, поблагодарил команду, увидел, как производится защита для наших городов и сел, для наших людей. Владимир Зеленский Президент Украины

По его словам, Украина умеет делать хорошие вещи и сохраняет технологическое лидерство в защите жизни.

Задача для производителей поставлена четкая — это способность Украины в определенное время применить не менее 1000 перехватчиков в сутки. Чиновники обеспечивают контрактирование, также постоянно работаем с партнерами, чтобы дефицита финансирования не было. Поделиться

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, Украина в этом году планирует изготовить сотни тысяч дронов-перехватчиков. Ведь количество сбитых российских "Шахедов" будет постоянно расти.