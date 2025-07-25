Зеленський поставив стратегічну мету українським виробникам дронів-перехоплювачів

Президент Володимир Зеленський поставив завдання для виробників дронів. Україна повинна мати можливість застосувати щонайменше 1000 перехоплювачів на добу.

Зеленський поставив мету виробникам дронів-перехоплювачів

Про це Зеленський повідомив у Facebook.

Говорив сьогодні з виробниками дронів-перехоплювачів. Був на підприємстві, подякував команді, побачив, як виробляється захист для наших міст і сіл, для наших людей. Володимир Зеленський Президент України

За його словами, Україна вміє робити класні речі та зберігає технологічне лідерство в захисті життя.

Завдання для виробників поставлене чітке — це здатність України у визначений час застосувати щонайменше 1000 перехоплювачів на добу. Урядовці забезпечують контрактування, також постійно працюємо з партнерами, щоб дефіциту фінансування не було. Поширити

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, Україна цього року планує виготовити сотні тисяч дронів-перехоплювачів. Адже кількість збитих російських "Шахедів" невпинно буде зростати.