Зеленський поставив стратегічну мету українським виробникам дронів-перехоплювачів
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський поставив стратегічну мету українським виробникам дронів-перехоплювачів

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент Володимир Зеленський поставив завдання для виробників дронів. Україна повинна мати можливість застосувати щонайменше 1000 перехоплювачів на добу.

Головні тези:

  • Президент Володимир Зеленський поставив мету українським виробникам дронів-перехоплювачів - забезпечити щодня щонайменше 1000 одиниць для захисту наших міст і сіл.
  • Урядовці забезпечують контрактування та співпрацю з партнерами для збереження технологічного лідерства України в області захисту життя.
  • За словами президента, цього року Україна планує виготовити сотні тисяч дронів-перехоплювачів, готуючись до зростання кількості збитих російських дронів.

Зеленський поставив мету виробникам дронів-перехоплювачів

Про це Зеленський повідомив у Facebook.

Говорив сьогодні з виробниками дронів-перехоплювачів. Був на підприємстві, подякував команді, побачив, як виробляється захист для наших міст і сіл, для наших людей.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За його словами, Україна вміє робити класні речі та зберігає технологічне лідерство в захисті життя.

Завдання для виробників поставлене чітке — це здатність України у визначений час застосувати щонайменше 1000 перехоплювачів на добу. Урядовці забезпечують контрактування, також постійно працюємо з партнерами, щоб дефіциту фінансування не було.

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, Україна цього року планує виготовити сотні тисяч дронів-перехоплювачів. Адже кількість збитих російських "Шахедів" невпинно буде зростати.

За його словами, виробництво дронів-перехоплювачів вже розпочалося. Вони мають різну ціну та різні спроможності. Загалом питання виробництва становить 6 млрд дол.

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