Зеленський поставив стратегічну мету українським виробникам дронів-перехоплювачів

Президент Володимир Зеленський поставив завдання для виробників дронів. Україна повинна мати можливість застосувати щонайменше 1000 перехоплювачів на добу.
Головні тези:
- Президент Володимир Зеленський поставив мету українським виробникам дронів-перехоплювачів - забезпечити щодня щонайменше 1000 одиниць для захисту наших міст і сіл.
- Урядовці забезпечують контрактування та співпрацю з партнерами для збереження технологічного лідерства України в області захисту життя.
- За словами президента, цього року Україна планує виготовити сотні тисяч дронів-перехоплювачів, готуючись до зростання кількості збитих російських дронів.
Зеленський поставив мету виробникам дронів-перехоплювачів
Про це Зеленський повідомив у Facebook.
За його словами, Україна вміє робити класні речі та зберігає технологічне лідерство в захисті життя.
Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, Україна цього року планує виготовити сотні тисяч дронів-перехоплювачів. Адже кількість збитих російських "Шахедів" невпинно буде зростати.
За його словами, виробництво дронів-перехоплювачів вже розпочалося. Вони мають різну ціну та різні спроможності. Загалом питання виробництва становить 6 млрд дол.
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