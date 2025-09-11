Протидія шахедному терору Росії. Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі

Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі. Про це оголосив міністр оборони України Денис Шмигаль.
Головні тези:
- Британія випускатиме українські дрони-перехоплювачі для захисту українських міст від російських повітряних атак.
- Угода між Україною та Британією є частиною стратегії по ефективній боротьбі з російським шахедним терором.
Британія випускатиме українські дрони-перехоплювачі
За його словами, відповідна угода підписана з британським міністром оборони Джоном Гілі в продовження домовленостей між Президентом України та прем’єр-міністром Британії щодо розвитку промислової співпраці.
Денис Шмигаль зауважив, що для початку планується виготовлення першої тисячі дронів — усі вони будуть доставлені в Україну.
Міністр оборони України також додав, що під час зустрічі з Джоном Гілі в Лондоні обговорили практичну імплементацію угоди.
Як відомо, Україна розвиває виробництво дронів-перехоплювачів, які зарекомендували себе як засоби боротьби проти російських безпілотників.
Так, навесні в Київській області започаткували проєкт "Чисте небо". Його мисливці полюють за ворожими БПЛА — лише під час атаки в ніч на 10 вересня вони змогли збити майже сто російських цілей.
У кінці серпня також стало відомо, що Міноборони України допустило до експлуатації в підрозділах уже понад 25 зразків українських безпілотних авіаційних комплексів-перехоплювачів.
