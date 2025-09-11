Протидія шахедному терору Росії. Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі
Протидія шахедному терору Росії. Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі

Денис Шмигаль
Гілі
Read in English

Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі. Про це оголосив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Головні тези:

  • Британія випускатиме українські дрони-перехоплювачі для захисту українських міст від російських повітряних атак.
  • Угода між Україною та Британією є частиною стратегії по ефективній боротьбі з російським шахедним терором.

Британія випускатиме українські дрони-перехоплювачі

За його словами, відповідна угода підписана з британським міністром оборони Джоном Гілі в продовження домовленостей між Президентом України та прем’єр-міністром Британії щодо розвитку промислової співпраці.

Денис Шмигаль зауважив, що для початку планується виготовлення першої тисячі дронів — усі вони будуть доставлені в Україну.

Дрони-перехоплювачі вже зарекомендували себе проти "шахедного" терору росії. Будемо надалі масштабувати ці проєкти, залучати інвестиції та вдосконалювати технології, аби максимально ефективно захищати українські міста й мирних людей від російських повітряних атак.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Міністр оборони України

Міністр оборони України також додав, що під час зустрічі з Джоном Гілі в Лондоні обговорили практичну імплементацію угоди.

Це — вагомий крок в реалізації Угоди про столітнє партнерство між Україною та Британією. Ми також підбили підсумки засідання у форматі "Рамштайн" та скоординували питання на наступну зустріч, що відбудеться в жовтні.

Як відомо, Україна розвиває виробництво дронів-перехоплювачів, які зарекомендували себе як засоби боротьби проти російських безпілотників.

Так, навесні в Київській області започаткували проєкт "Чисте небо". Його мисливці полюють за ворожими БПЛА — лише під час атаки в ніч на 10 вересня вони змогли збити майже сто російських цілей.

У кінці серпня також стало відомо, що Міноборони України допустило до експлуатації в підрозділах уже понад 25 зразків українських безпілотних авіаційних комплексів-перехоплювачів.

