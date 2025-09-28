Защита Европы от РФ. Британия присоединится к проекту "Стена дронов"

Британский министр обороны Джон Гили сообщил, что для создания "стены из дронов" для защиты НАТО от российской агрессии будут привлечены дроны британского производства.

Британия присоединится к европейскому проекту "Стена дронов"

Министр обороны Британии Джон Гили заявил, что НАТО отреагирует на "безрассудные" и "опасные" действия Москвы.

Лондон и Киев запустили программу "Проект OCTOPUS" — производство дронов-перехватчиков, которые "предоставят тысячами, чтобы помочь Украине защитить себя". Поделиться

Стоимость этих аппаратов составляет менее десятой части цены конкурентов, и они уже доказали эффективность против Shahed. По словам Гили, система может стать и элементом противоракетной обороны в Великобритании.