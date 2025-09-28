Защита Европы от РФ. Британия присоединится к проекту "Стена дронов"

Британский министр обороны Джон Гили сообщил, что для создания "стены из дронов" для защиты НАТО от российской агрессии будут привлечены дроны британского производства.
Главные тезисы
- Британия присоединилась к европейскому проекту “Стена дронов” для укрепления обороны НАТО.
- Проект “Проект OCTOPUS” предполагает производство дронов-перехватчиков, которые будут использоваться для защиты Украины.
- Джон Гили подчеркнул, что система дронов может быть важным элементом противоракетной обороны Великобритании.
Британия присоединится к европейскому проекту "Стена дронов"
Министр обороны Британии Джон Гили заявил, что НАТО отреагирует на "безрассудные" и "опасные" действия Москвы.
Стоимость этих аппаратов составляет менее десятой части цены конкурентов, и они уже доказали эффективность против Shahed. По словам Гили, система может стать и элементом противоракетной обороны в Великобритании.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-