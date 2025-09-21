Британия, Канада и Австралия признали Палестинское государство

21 сентября сразу несколько больших и влиятельных стран объявили свои решения касательно Палестины. Так, Великобритания, Канада и Австралия официально подтвердили, что они признают Палестинское государство.
Главные тезисы
- Португалия и еще около десяти государств должны сделать это в ближайшие дни.
- Великобритания обвинила Израиль в создании гуманитарного кризиса в Газе.
Что известно о решениях Великобритании, Канады, Австралии
С заявлением на этот счет уже выступил лидер Канады Марк Карни.
Он обратил внимание международного сообщества на то, что действующая власть Израиля "методически работает над тем, чтобы предотвратить создание Палестинского государства".
По мнению Карни, это подрывает разрешение арабо-израильского конфликта на основе создания двух государств.
Признание Австралией Палестины было анонсировано еще в августе, но официально это произошло 21 сентября.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также присоединился к признанию Палестинского государства.
По его словам, это решение не означает поддержку ХАМАСа.
