Британия, Канада и Австралия признали Палестинское государство

21 сентября сразу несколько больших и влиятельных стран объявили свои решения касательно Палестины. Так, Великобритания, Канада и Австралия официально подтвердили, что они признают Палестинское государство.

Что известно о решениях Великобритании, Канады, Австралии

С заявлением на этот счет уже выступил лидер Канады Марк Карни.

Он обратил внимание международного сообщества на то, что действующая власть Израиля "методически работает над тем, чтобы предотвратить создание Палестинского государства".

По мнению Карни, это подрывает разрешение арабо-израильского конфликта на основе создания двух государств.

Именно в этом контексте Канада признает Государство Палестина и предлагает свое партнерство по построению обещания мирного будущего как для Государства Палестина, так и для Государства Израиль. Марк Корни Премьер-министр Канады

Признание Австралией Палестины было анонсировано еще в августе, но официально это произошло 21 сентября.

Сегодняшний акт признания отражает давнюю приверженность Австралии двустороннему решению, которое всегда было единственным путем к длительному миру и безопасности для израильского и палестинского народов, — заявил премьер Энтони Альбанезе. Поделиться

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также присоединился к признанию Палестинского государства.

Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение о создании двух государств, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина. Кир Стармер Премьер-министр Великобритании

По его словам, это решение не означает поддержку ХАМАСа.