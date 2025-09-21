Британия, Канада и Австралия признали Палестинское государство
Категория
Мир
Дата публикации

Британия, Канада и Австралия признали Палестинское государство

Что известно о решениях Великобритании, Канады, Австралии
Читати українською
Источник:  online.ua

21 сентября сразу несколько больших и влиятельных стран объявили свои решения касательно Палестины. Так, Великобритания, Канада и Австралия официально подтвердили, что они признают Палестинское государство.

Главные тезисы

  • Португалия и еще около десяти государств должны сделать это в ближайшие дни.
  • Великобритания обвинила Израиль в создании гуманитарного кризиса в Газе.

Что известно о решениях Великобритании, Канады, Австралии

С заявлением на этот счет уже выступил лидер Канады Марк Карни.

Он обратил внимание международного сообщества на то, что действующая власть Израиля "методически работает над тем, чтобы предотвратить создание Палестинского государства".

По мнению Карни, это подрывает разрешение арабо-израильского конфликта на основе создания двух государств.

Именно в этом контексте Канада признает Государство Палестина и предлагает свое партнерство по построению обещания мирного будущего как для Государства Палестина, так и для Государства Израиль.

Марк Корни

Марк Корни

Премьер-министр Канады

Признание Австралией Палестины было анонсировано еще в августе, но официально это произошло 21 сентября.

Сегодняшний акт признания отражает давнюю приверженность Австралии двустороннему решению, которое всегда было единственным путем к длительному миру и безопасности для израильского и палестинского народов, — заявил премьер Энтони Альбанезе.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также присоединился к признанию Палестинского государства.

Сегодня, чтобы возродить надежду на мир для палестинцев и израильтян и решение о создании двух государств, Соединенное Королевство официально признает Государство Палестина.

Кир Стармер

Кир Стармер

Премьер-министр Великобритании

По его словам, это решение не означает поддержку ХАМАСа.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль атаковал с воздуха объекты хуситов в Йемене — видео
ЦАХАЛ
хуситы
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Израиль атаковал главарей ХАМАС в Катаре — видео
ЦАХАЛ
Атака Израиля на Катар - первые подробности
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Евросоюз планирует наказать Израиль за террор в Газе
Еврокомиссия
Израиль должен ответить за свои действия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?