Британія, Канада та Австралія визнали Палестинську державу

21 вересня одразу кілька великих та впливових країн оголосили свої рішення щодо Палестини. Так, Велика Британія, Канада та Австралія офіційно підтвердили, що вони визнають Палестинську державу.
Головні тези:
- Португалія і ще майже десять держав мають зробити це в найближчі дні.
- Британія звинуватила Ізраїль у створенні гуманітарної кризи у Газі.
Що відомо про рішення Британії, Канади, Австралії
З заявою з цього приводу вже виступив лідер Канади Марк Карні.
Він звернув увагу міжнародної спільноти на те, що чинна влада Ізраїлю "методично працює над тим, щоб запобігти створенню Палестинської держави".
На переконання Карні, це підриває вирішення арабо-ізраїльського конфлікту на основі створення двох держав.
Визнання Австралією Палестини було анонсоване ще в серпні, але офіційно це відбулося 21 вересня.
Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер також доєднався до визнання Палестинської держави.
За його словам, це рішення не означає винагородження ХАМАС.
