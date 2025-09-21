Британія, Канада та Австралія визнали Палестинську державу

21 вересня одразу кілька великих та впливових країн оголосили свої рішення щодо Палестини. Так, Велика Британія, Канада та Австралія офіційно підтвердили, що вони визнають Палестинську державу.

Що відомо про рішення Британії, Канади, Австралії

З заявою з цього приводу вже виступив лідер Канади Марк Карні.

Він звернув увагу міжнародної спільноти на те, що чинна влада Ізраїлю "методично працює над тим, щоб запобігти створенню Палестинської держави".

На переконання Карні, це підриває вирішення арабо-ізраїльського конфлікту на основі створення двох держав.

Саме в цьому контексті Канада визнає Державу Палестина і пропонує своє партнерство у побудові обіцянки мирного майбутнього як для Держави Палестина, так і для Держави Ізраїль. Марк Карні Премʼєр-міністр Канади

Визнання Австралією Палестини було анонсоване ще в серпні, але офіційно це відбулося 21 вересня.

Сьогоднішній акт визнання відображає давню прихильність Австралії до дводержавного вирішення, яке завжди було єдиним шляхом до тривалого миру та безпеки для ізраїльського та палестинського народів, — заявив прем'єр Ентоні Альбанезе. Поширити

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер також доєднався до визнання Палестинської держави.

Сьогодні, щоб відродити надію на мир для палестинців та ізраїльтян і рішення про створення двох держав, Сполучене Королівство офіційно визнає Державу Палестина Кір Стармер Премʼєр-міністр Великої Британії

За його словам, це рішення не означає винагородження ХАМАС.