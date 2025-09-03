Британия отомстила россиянам, которые похищают украинских детей

3 сентября официально стало известно, что правительство Великобритании ввело мощные санкции против граждан России, похищающих, индоктринирующих и милитаризирующих украинских детей на фоне полномасштабной войны.
Главные тезисы
- Среди попавших под санкции руководители фондов и организаций, пропагандирующих российскую идеологию среди украинских детей.
- Великобритания жестко реагирует на попытки РФ русифицировать временно оккупированные территории Украины и искоренить украинскую культурную идентичность.
Новые санкции Британии против РФ — что известно
Под санкционные удары официального Лондона на этот раз попали 8 человек и 3 организации, связанные с российским государством.
В первую очередь, речь идет о Фонде Ахмата Кадырова, который организует программы перевоспитания украинских детей и подростков, подвергая их милитаристской подготовке.
Что важно понимать, Аймани Кадырова — глава Фонда и мать связанного с Кремлем чеченского силовика Рамзана Кадырова, также оказалась в санкционных списках.
Великобритания не может игнорировать тот факт, что страна-агрессор РФ проводит длительную политику русификации на незаконно временно оккупированных территориях Украины, стремясь искоренить украинскую культурную идентичность и государственность.
Если вам важно узнать больше фактов о похищении Россией украинских детей — смотрите документальный фильм «Истерзанное детство», который создало украинское независимое медиа и видеопродакшн Online.UA:
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-