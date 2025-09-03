3 сентября официально стало известно, что правительство Великобритании ввело мощные санкции против граждан России, похищающих, индоктринирующих и милитаризирующих украинских детей на фоне полномасштабной войны.

Новые санкции Британии против РФ — что известно

Под санкционные удары официального Лондона на этот раз попали 8 человек и 3 организации, связанные с российским государством.

В первую очередь, речь идет о Фонде Ахмата Кадырова, который организует программы перевоспитания украинских детей и подростков, подвергая их милитаристской подготовке.

Что важно понимать, Аймани Кадырова — глава Фонда и мать связанного с Кремлем чеченского силовика Рамзана Кадырова, также оказалась в санкционных списках.

Также под санкции попал Валерий Майоров, руководитель Центра подростковых программ, организации РФ, которая имеет целью настроить детей на временно оккупированных территориях против Украины и воспитать у них патриотизм к России и российским ценностям. Поделиться

Великобритания не может игнорировать тот факт, что страна-агрессор РФ проводит длительную политику русификации на незаконно временно оккупированных территориях Украины, стремясь искоренить украинскую культурную идентичность и государственность.