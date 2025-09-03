Британія помстилася росіянам, які викрадають українських дітей

3 вересня офіційно стало відомо, що уряд Великої Британії ввів потужні санкції проти громадян Росії, які викрадають, індоктринують та мілітаризують українських дітей на тлі повномасштабної війни.
Головні тези:
- Серед осіб, які потрапили під санкції, є керівники фондів та організацій, що пропагують російську ідеологію серед українських дітей.
- Британія жорстко реагує на намагання РФ русифікувати тимчасово окуповані території України та викорінити українську культурну ідентичність.
Нові санкції Британії проти РФ — що відомо
Під санкційні удари офіційного Лондону цього разу потрапили 8 осіб та 3 організації, пов'язані з російською державою.
Насамперед йдеться про Фонд Ахмата Кадирова, що організовує програми перевиховання українських дітей та підлітків, піддаючи їх мілітаристській підготовці.
Що важливо розуміти, Аймані Кадирова — очільниця Фонду і мати пов'язаного з Кремлем чеченського силовика Рамзана Кадирова, також опинилася у санкційних списках.
Велика Британія не може ігнорувати той факт, що країна-агресорка РФ проводить тривалу політику русифікації на незаконно тимчасово окупованих територіях України, прагнучи викорінити українську культурну ідентичність та державність.
Якщо вам важливо дізнатися більше фактів про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:
