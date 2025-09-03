Британія помстилася росіянам, які викрадають українських дітей
Категорія
Політика
Дата публікації

Британія помстилася росіянам, які викрадають українських дітей

Нові санкції Британії проти РФ - що відомо
Джерело:  online.ua

3 вересня офіційно стало відомо, що уряд Великої Британії ввів потужні санкції проти громадян Росії, які викрадають, індоктринують та мілітаризують українських дітей на тлі повномасштабної війни.

Головні тези:

  • Серед осіб, які потрапили під санкції, є керівники фондів та організацій, що пропагують російську ідеологію серед українських дітей.
  • Британія жорстко реагує на намагання РФ русифікувати тимчасово окуповані території України та викорінити українську культурну ідентичність.

Нові санкції Британії проти РФ — що відомо

Під санкційні удари офіційного Лондону цього разу потрапили 8 осіб та 3 організації, пов'язані з російською державою.

Насамперед йдеться про Фонд Ахмата Кадирова, що організовує програми перевиховання українських дітей та підлітків, піддаючи їх мілітаристській підготовці.

Що важливо розуміти, Аймані Кадирова — очільниця Фонду і мати пов'язаного з Кремлем чеченського силовика Рамзана Кадирова, також опинилася у санкційних списках.

Також під санкції потрапив Валерій Майоров, керівник Центру підліткових програм, організації РФ, яка має на меті налаштувати дітей на тимчасово окупованих територіях проти України і натомість виховати у них патріотизм до Росії та російських цінностей.

Велика Британія не може ігнорувати той факт, що країна-агресорка РФ проводить тривалу політику русифікації на незаконно тимчасово окупованих територіях України, прагнучи викорінити українську культурну ідентичність та державність.

Якщо вам важливо дізнатися більше фактів про викрадення Росією українських дітей — дивіться документальну стрічку “Понівечене дитинство”, яку створило українське незалежне медіа та відеопродакшн Online.UA:

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Це були лише діти. У ЗСУ поділилися неочікуваними подробицями боїв за Курщину
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як насправді живуть діти в інтернатах — фото шокували й обурили українців
дитина
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Стрічка "Незламні діти. Я чекаю" взяла участь у міжнародному кінофестивалі Dingle Distilery International Film Festival
DDIFF

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?