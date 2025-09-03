Британія помстилася росіянам, які викрадають українських дітей

3 вересня офіційно стало відомо, що уряд Великої Британії ввів потужні санкції проти громадян Росії, які викрадають, індоктринують та мілітаризують українських дітей на тлі повномасштабної війни.

Нові санкції Британії проти РФ — що відомо

Під санкційні удари офіційного Лондону цього разу потрапили 8 осіб та 3 організації, пов'язані з російською державою.

Насамперед йдеться про Фонд Ахмата Кадирова, що організовує програми перевиховання українських дітей та підлітків, піддаючи їх мілітаристській підготовці.

Що важливо розуміти, Аймані Кадирова — очільниця Фонду і мати пов'язаного з Кремлем чеченського силовика Рамзана Кадирова, також опинилася у санкційних списках.

Також під санкції потрапив Валерій Майоров, керівник Центру підліткових програм, організації РФ, яка має на меті налаштувати дітей на тимчасово окупованих територіях проти України і натомість виховати у них патріотизм до Росії та російських цінностей.

Велика Британія не може ігнорувати той факт, що країна-агресорка РФ проводить тривалу політику русифікації на незаконно тимчасово окупованих територіях України, прагнучи викорінити українську культурну ідентичність та державність.