Захист Європи від РФ. Британія долучиться до проєкту "Стіна дронів"
Світ
Дата публікації

Захист Європи від РФ. Британія долучиться до проєкту "Стіна дронів"

Британія
Джерело:  The Telegraph

Британський міністр оборони Джон Гілі повідомив, що для створення "стіни з дронів" для захисту НАТО від російської агресії будуть залучені дрони британського виробництва.

Головні тези:

  • Британія приєдналася до європейського проєкту “Стіна дронів” для захисту НАТО від російської агресії.
  • Участь у програмі “Проєкт OCTOPUS” сприятиме виробництву дронів-перехоплювачів для захисту України.
  • Джон Гілі акцентує на тому, що система дронів може стати складовою протиракетної оборони у Великобританії.

Британія долучиться до європейського проєкту "Стіна дронів"

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що НАТО відреагує на "безрозсудні" та "небезпечні" дії Москви.

Лондон і Київ запустили програму "Проєкт OCTOPUS"— виробництво дронів-перехоплювачів, які "надаватимуть тисячами, щоб допомогти Україні захистити себе".

Вартість цих апаратів становить менше ніж десяту частину ціни конкурентів, і вони вже довели ефективність проти Shahed. За словами Гілі, система може стати й елементом протиракетної оборони у Великій Британії.

Ми готові разом із союзниками через НАТО продемонструвати Путіну, що його агресії та вторгненням, необачним чи навмисним, буде поставлено під сумнів.

Джон Гілі

Джон Гілі

Міністр оборони Британії

