Захист Європи від РФ. Британія долучиться до проєкту "Стіна дронів"

Британський міністр оборони Джон Гілі повідомив, що для створення "стіни з дронів" для захисту НАТО від російської агресії будуть залучені дрони британського виробництва.
Головні тези:
- Британія приєдналася до європейського проєкту “Стіна дронів” для захисту НАТО від російської агресії.
- Участь у програмі “Проєкт OCTOPUS” сприятиме виробництву дронів-перехоплювачів для захисту України.
- Джон Гілі акцентує на тому, що система дронів може стати складовою протиракетної оборони у Великобританії.
Британія долучиться до європейського проєкту "Стіна дронів"
Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що НАТО відреагує на "безрозсудні" та "небезпечні" дії Москви.
Вартість цих апаратів становить менше ніж десяту частину ціни конкурентів, і вони вже довели ефективність проти Shahed. За словами Гілі, система може стати й елементом протиракетної оборони у Великій Британії.
