Захист Європи від РФ. Британія долучиться до проєкту "Стіна дронів"

Британський міністр оборони Джон Гілі повідомив, що для створення "стіни з дронів" для захисту НАТО від російської агресії будуть залучені дрони британського виробництва.

Британія долучиться до європейського проєкту "Стіна дронів"

Міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що НАТО відреагує на "безрозсудні" та "небезпечні" дії Москви.

Лондон і Київ запустили програму "Проєкт OCTOPUS"— виробництво дронів-перехоплювачів, які "надаватимуть тисячами, щоб допомогти Україні захистити себе". Поширити

Вартість цих апаратів становить менше ніж десяту частину ціни конкурентів, і вони вже довели ефективність проти Shahed. За словами Гілі, система може стати й елементом протиракетної оборони у Великій Британії.