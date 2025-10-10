Україна отримала від Британії сотні ракет для ППО раніше запланованого терміну

Міністерство оборони Британії змогло передати Україні сотні ракет для ППО на п’ять місяців раніше запланованого терміну постачання.
Головні тези:
- Сотні ракет для ППО від Британії були передані Україні на п'ять місяців раніше запланованого терміну, призначені для захисту повітряного простору країни.
- Легкі багатоцільові ракети (LMM) нададуть Україні можливість захистити себе від повітряних загроз, враховуючи ситуацію з російським вторгненням з лютого 2022 року.
- Виробництво ракет у Британії створює робочі місця та сприяє економічному зростанню, що віддзеркалюється у підтримці плану змін уряду.
Британія терміново надала Україні ракети для ППО
Ракети, виготовлені в Белфасті (Північна Ірландія), використовуються для захисту повітряного простору України та були доставлені на п'ять місяців раніше запланованого терміну в рамках програми дарування Великої Британії.
Ці легкі багатоцільові ракети (LMM) забезпечували Україні захист від повітряних загроз ще з моменту початку незаконного вторгнення Росії в лютому 2022 року.
Зазначається, що поточне виробництво цих ракет у Великій Британії безпосередньо створює 200 робочих місць, а також підтримує ще 700 уже існуючих робочих місць, стимулюючи економічне зростання та реалізуючи план змін уряду.
У британському уряді також розповіли, що цього тижня Київ відвідала британська торговельна делегація з метою посилення військової підтримки України.
