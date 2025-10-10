Україна отримала від Британії сотні ракет для ППО раніше запланованого терміну

Міністерство оборони Британії змогло передати Україні сотні ракет для ППО на п’ять місяців раніше запланованого терміну постачання.

Британія терміново надала Україні ракети для ППО

Ракети, виготовлені в Белфасті (Північна Ірландія), використовуються для захисту повітряного простору України та були доставлені на п'ять місяців раніше запланованого терміну в рамках програми дарування Великої Британії.

Ці легкі багатоцільові ракети (LMM) забезпечували Україні захист від повітряних загроз ще з моменту початку незаконного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Зазначається, що поточне виробництво цих ракет у Великій Британії безпосередньо створює 200 робочих місць, а також підтримує ще 700 уже існуючих робочих місць, стимулюючи економічне зростання та реалізуючи план змін уряду.

У британському уряді також розповіли, що цього тижня Київ відвідала британська торговельна делегація з метою посилення військової підтримки України.