Україна отримала від Британії сотні ракет для ППО раніше запланованого терміну

Уряд Великої Британії
Британія

Міністерство оборони Британії змогло передати Україні сотні ракет для ППО на п’ять місяців раніше запланованого терміну постачання.

Головні тези:

  • Сотні ракет для ППО від Британії були передані Україні на п'ять місяців раніше запланованого терміну, призначені для захисту повітряного простору країни.
  • Легкі багатоцільові ракети (LMM) нададуть Україні можливість захистити себе від повітряних загроз, враховуючи ситуацію з російським вторгненням з лютого 2022 року.
  • Виробництво ракет у Британії створює робочі місця та сприяє економічному зростанню, що віддзеркалюється у підтримці плану змін уряду.

Британія терміново надала Україні ракети для ППО

Ракети, виготовлені в Белфасті (Північна Ірландія), використовуються для захисту повітряного простору України та були доставлені на п'ять місяців раніше запланованого терміну в рамках програми дарування Великої Британії.

Ці легкі багатоцільові ракети (LMM) забезпечували Україні захист від повітряних загроз ще з моменту початку незаконного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Зазначається, що поточне виробництво цих ракет у Великій Британії безпосередньо створює 200 робочих місць, а також підтримує ще 700 уже існуючих робочих місць, стимулюючи економічне зростання та реалізуючи план змін уряду.

У британському уряді також розповіли, що цього тижня Київ відвідала британська торговельна делегація з метою посилення військової підтримки України.

Британія посилює своє непохитне зобов'язання допомогти Україні захиститися від незаконного вторгнення Росії. Тільки цього року ми витрачаємо 4,5 мільярда фунтів стерлінгів на військову підтримку України, більше, ніж будь-коли раніше. Для мене було честю очолити цю торговельну делегацію до Києва, — заявив заступник міністра оборони з питань оборонної готовності та промисловості Великої Британії Люк Поллард.

