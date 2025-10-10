Украина получит новые системы ПВО за счет росактивов

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall официально подтвердил, что передаст Украине еще несколько установок Skyranger 35. Что важно понимать, что их финансирование обеспечат средства из замороженных российских активов.

Украина усиливает собственное ПВО

Как сообщает немецкий концерн, он намерен передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Skyranger 35 на базе Leopard 1.

Все это обойдется в сотни миллионов евро.

Команда Rheinmetall обращает внимание на то, что эти системы финансируются за счет средств, полученных от замороженных российских активов.

Кроме того, сообщается, что производство и интеграция систем будут реализовываться немецкой компанией Rheinmetall Italia SpA в штаб-квартире в Риме.

С отдельным заявлением по этому поводу выступил Армин Паппергер, генеральный директор Rheinmetall:

Мы благодарны Украине за доверие, которое она нам предоставила. Мы также хотели бы поблагодарить страну ЕС за поддержку, которая подчеркивает наши постоянные усилия по поддержке Украины. Поделиться

Что важно понимать, Leopard 1 Skyranger 35 — это одновременное сочетание мобильности и защиты гусеничной машины с исключительной эффективностью зенитной системы на базе пушки.