Украина получит новые системы ПВО за счет росактивов

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall официально подтвердил, что передаст Украине еще несколько установок Skyranger 35. Что важно понимать, что их финансирование обеспечат средства из замороженных российских активов.
Главные тезисы
- Skyranger 35 сочетает в себе мобильность и защиту гусеничной машины с эффективной зенитной системой на базе пушки.
- Проект предоставления Украине новых систем ПВО от Rheinmetall является важным шагом.
Украина усиливает собственное ПВО
Как сообщает немецкий концерн, он намерен передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Skyranger 35 на базе Leopard 1.
Все это обойдется в сотни миллионов евро.
Команда Rheinmetall обращает внимание на то, что эти системы финансируются за счет средств, полученных от замороженных российских активов.
Кроме того, сообщается, что производство и интеграция систем будут реализовываться немецкой компанией Rheinmetall Italia SpA в штаб-квартире в Риме.
С отдельным заявлением по этому поводу выступил Армин Паппергер, генеральный директор Rheinmetall:
Что важно понимать, Leopard 1 Skyranger 35 — это одновременное сочетание мобильности и защиты гусеничной машины с исключительной эффективностью зенитной системы на базе пушки.
Более того, указано, что Skyranger 35 оснащен револьверной пушкой KDG 35/1000 калибра 35-мм x 228 со скоростью стрельбы тысяча выстрелов в минуту.
