Послы G7 собрались на экстренную встречу из-за ситуации в Украине
Категория
Политика
Дата публикации

Послы G7 собрались на экстренную встречу из-за ситуации в Украине

О чем говорили послы G7
Читати українською
Источник:  online.ua

Послы "Группы семи" созвали срочную встречу с министром энергетики Светланой Гринчук и представителями энергосектора. Главная цель – обсуждение помощи на фоне российских атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру.

Главные тезисы

  • После G7 пытаются найти новые способы поддержки Украины.
  • Владимир Зеленский призывает союзников Киева к решительным действиям.

О чем говорили послы G7

Согласно официальным данным, кроме Светланы Гринчук, в переговорах принимали участие представители НАК "Нафтогаз Украины", "Укрэнерго", "Энергоатома".

На этот раз в центре их внимания находились российские атаки на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины.

"Группа семи" также обсуждала поддержку официальному Киеву в противодействии дальнейшим ударам и решению насущных потребностей.

Что важно понимать, в течение ночи 9-10 октября российские захватчики совершили еще одну массированную атаку на территории Украины.

Для этого они использовали 497 средств воздушного нападения (32 ракеты и 465 БпЛА разных типов).

Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить 405 дронов и 19 ракет.

С заявлением по этому поводу выступил украинский лидер Владимир Зеленский:

Нужны не пустые слова, а решительные действия США, Европы, семерки в реализации поставок ПВО, в санкциях. Рассчитываем на реакцию на эту жестокость группы «Двадцати» всех тех, кто в речах говорит о мире, но воздерживается от реальных шагов.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Он очень слабый". Посол США Витакер объяснил логику Путина
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Путин проигрывает войну". Аналитик указал на переломный момент
Путин
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Польше распространяют фейки о "подготовке нападения со стороны Украины"
Что известно о ситуации в Польше

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?