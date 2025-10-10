Послы G7 собрались на экстренную встречу из-за ситуации в Украине

Послы "Группы семи" созвали срочную встречу с министром энергетики Светланой Гринчук и представителями энергосектора. Главная цель – обсуждение помощи на фоне российских атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру.

О чем говорили послы G7

Согласно официальным данным, кроме Светланы Гринчук, в переговорах принимали участие представители НАК "Нафтогаз Украины", "Укрэнерго", "Энергоатома".

На этот раз в центре их внимания находились российские атаки на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины.

"Группа семи" также обсуждала поддержку официальному Киеву в противодействии дальнейшим ударам и решению насущных потребностей.

Что важно понимать, в течение ночи 9-10 октября российские захватчики совершили еще одну массированную атаку на территории Украины.

Для этого они использовали 497 средств воздушного нападения (32 ракеты и 465 БпЛА разных типов).

Благодаря слаженной работе сил ПВО удалось обезвредить 405 дронов и 19 ракет.

С заявлением по этому поводу выступил украинский лидер Владимир Зеленский: