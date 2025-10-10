Посли G7 зібралися на екстрену зустріч через ситуацію в Україні
Посли G7 зібралися на екстрену зустріч через ситуацію в Україні

Про що говорили посли G7
Посли “Групи семи” скликали термінову зустріч з міністеркою енергетики Світланою Гринчук та представниками енергосектора. Головна мета — обговорення допомоги на тлі російських атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру.

Головні тези:

  • Посли G7 намагаються знайти нові способи підтримки України.
  • Володимир Зеленський закликає союзників Києва до рішучих дій.

Про що говорили посли G7

Згідно з офіційними даними, окрім Світлани Гринчук, під час переговорів брали участь представники НАК "Нафтогаз України", "Укренерго", "Енергоатому".

Цього разу у центрі їхньої уваги були російські атаки на енергетичну та цивільну інфраструктуру України.

“Група семи” також обговорювала підтримку офіційному Києву у протидії подальшим ударам і вирішенні найнагальніших потреб.

Що важливо розуміти, протягом ночі 9-10 жовтня російські загарбники здійснили ще одну масовану атаку на території України.

Для цього вони використали 497 засобів повітряного нападу (32 ракети та 465 БпЛА різних типів).

Завдяки злагодженій роботі сил ППО вдалося знешкодити 405 дронів і 19 ракет.

З заявою з цього приводу виступив український лідер Володимир Зеленський:

Потрібні не порожні слова, а рішучі дії — США, Європи, «сімки» — у реалізації постачань ППО, у санкціях. Розраховуємо на реакцію на цю жорстокість групи «двадцяти», усіх тих, хто в промовах говорить про мир, але утримується від реальних кроків.

