Влада Польщі попереджає громадян країни, що розпочався процес поширення фейкової інформації про "нібито підготовку нападу з боку України", відповідальність за який буде покладена на Росію.

Що відомо про ситуацію в Польщі

З важливим попередженням виступило польське Міністерство внутрішніх справ.

Там звернули увагу на те, що новий цинічний фейк активно поширює країна-агресорка Росія.

За словами представників відомства, уважний аналіз поширення цієї інформації вказує на планову інформаційну операцію.

Її мета завжди однакова — відрізати Україну від підтримки Польщі та країн НАТО. Змінюються лише брехні, — наголосили представник МВС Польщі. Поширити

Команда відомства нагадує громадянам Польщі, що "критичне мислення та перевірка джерел інформації — найкраща зброя у боротьбі з фейковими новинами".

Що важливо розуміти, напередодні парламентських виборів у Молдові у соціальних мережах постійно ширилися фейки про нібито "домовленості про введення молдовських військ" в Україну — воювати з Росією.

Також нещодавно посол України в Угорщині Федір Шандор вказав на ключову роль Росії у нагнітанні антиукраїнських настроїв в Угорщині.