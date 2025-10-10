У Польщі ширяться фейки про "підготовку нападу з боку України"
У Польщі ширяться фейки про "підготовку нападу з боку України"

Що відомо про ситуацію в Польщі
Джерело:  online.ua

Влада Польщі попереджає громадян країни, що розпочався процес поширення фейкової інформації про "нібито підготовку нападу з боку України", відповідальність за який буде покладена на Росію.

Головні тези:

  • Росія посилює антиукраїнську інформаційну кампанію в Польщі.
  • Ідентичні схеми працюють і в інших країнах Європи.

Що відомо про ситуацію в Польщі

З важливим попередженням виступило польське Міністерство внутрішніх справ.

Там звернули увагу на те, що новий цинічний фейк активно поширює країна-агресорка Росія.

За словами представників відомства, уважний аналіз поширення цієї інформації вказує на планову інформаційну операцію.

Її мета завжди однакова — відрізати Україну від підтримки Польщі та країн НАТО. Змінюються лише брехні, — наголосили представник МВС Польщі.

Команда відомства нагадує громадянам Польщі, що "критичне мислення та перевірка джерел інформації — найкраща зброя у боротьбі з фейковими новинами".

Що важливо розуміти, напередодні парламентських виборів у Молдові у соціальних мережах постійно ширилися фейки про нібито "домовленості про введення молдовських військ" в Україну — воювати з Росією.

Також нещодавно посол України в Угорщині Федір Шандор вказав на ключову роль Росії у нагнітанні антиукраїнських настроїв в Угорщині.

