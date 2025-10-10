У Польщі ширяться фейки про "підготовку нападу з боку України"

Влада Польщі попереджає громадян країни, що розпочався процес поширення фейкової інформації про "нібито підготовку нападу з боку України", відповідальність за який буде покладена на Росію.
Головні тези:
- Росія посилює антиукраїнську інформаційну кампанію в Польщі.
- Ідентичні схеми працюють і в інших країнах Європи.
Що відомо про ситуацію в Польщі
З важливим попередженням виступило польське Міністерство внутрішніх справ.
Там звернули увагу на те, що новий цинічний фейк активно поширює країна-агресорка Росія.
За словами представників відомства, уважний аналіз поширення цієї інформації вказує на планову інформаційну операцію.
Команда відомства нагадує громадянам Польщі, що "критичне мислення та перевірка джерел інформації — найкраща зброя у боротьбі з фейковими новинами".
Що важливо розуміти, напередодні парламентських виборів у Молдові у соціальних мережах постійно ширилися фейки про нібито "домовленості про введення молдовських військ" в Україну — воювати з Росією.
Також нещодавно посол України в Угорщині Федір Шандор вказав на ключову роль Росії у нагнітанні антиукраїнських настроїв в Угорщині.
