В Іспанії спалахнув скандал через намір Трампа вигнати її з НАТО
В Іспанії спалахнув скандал через намір Трампа вигнати її з НАТО

Іспанію можуть вигнати з НАТО?
Джерело:  online.ua

Іспанію накрила хвиля паніки після того, як президент США Дональд Трамп закликав НАТО розглянути питання виключення країн з лав Альянсу. Опозиція Іспанії одразу звинуватила у всьому прем'єра Педро Санчеса.

Головні тези:

  • У Іспанії назріває політичний розкол після заяв американського лідера.
  • Опозиція вірить, що країна залишиться членом Альянсу.

Іспанію можуть вигнати з НАТО?

Першим своє обурення висловив лідер опозиційної Народної партії Іспанії Альберто Нуньєс Фейхоо.

Він накинувся з критикою на прем'єра країни Педро Санчеса.

На переконання опозиціонера, саме лідер Іспанії є "проблемою", через яку Трамп хоче вигнати країну з Альянсу.

Проблема не в Іспанії. Іспанія — надійний, гордий і відданий НАТО партнер. І ми будемо ним залишатися. Проблема в Санчесі, — висловив свою позицію очільник Народної партії.

Альберто Нуньєс Фейхоо також наголосив, що "Іспанія не піде з НАТО".

Як уже згадувалося раніше, Дональд Трамп неочікувано для всіх заявив, що міг би запропонувати виключити з НАТО Іспанію, оскільки ця країна не витрачає достатньо на оборону.

У нас була одна країна, що відстає — Іспанія. Ви повинні зателефонувати їм і з'ясувати, чому вони відстають...Вони теж досягають успіху завдяки багатьом речам, які ми зробили. У них все гаразд. У них немає виправдання для цього, але нічого страшного. Чесно кажучи, можливо, вам варто виключити їх з НАТО.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

