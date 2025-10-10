В Іспанії спалахнув скандал через намір Трампа вигнати її з НАТО

Іспанію накрила хвиля паніки після того, як президент США Дональд Трамп закликав НАТО розглянути питання виключення країн з лав Альянсу. Опозиція Іспанії одразу звинуватила у всьому прем'єра Педро Санчеса.
Головні тези:
- У Іспанії назріває політичний розкол після заяв американського лідера.
- Опозиція вірить, що країна залишиться членом Альянсу.
Іспанію можуть вигнати з НАТО?
Першим своє обурення висловив лідер опозиційної Народної партії Іспанії Альберто Нуньєс Фейхоо.
Він накинувся з критикою на прем'єра країни Педро Санчеса.
На переконання опозиціонера, саме лідер Іспанії є "проблемою", через яку Трамп хоче вигнати країну з Альянсу.
Альберто Нуньєс Фейхоо також наголосив, що "Іспанія не піде з НАТО".
Як уже згадувалося раніше, Дональд Трамп неочікувано для всіх заявив, що міг би запропонувати виключити з НАТО Іспанію, оскільки ця країна не витрачає достатньо на оборону.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-