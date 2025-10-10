В Испании вспыхнул скандал из-за желания Трампа выгнать ее из НАТО
Мир
В Испании вспыхнул скандал из-за желания Трампа выгнать ее из НАТО

Испанию могут выгнать из НАТО?
Источник:  online.ua

Испанию накрыла волна паники после того, как президент США Дональд Трамп призвал НАТО рассмотреть вопрос о исключении стран из членов Альянса. Оппозиция Испании сразу обвинила во всем премьера Педро Санчеса.

  • В Испании назревает политический раскол после заявлений американского лидера.
  • Оппозиция верит, что страна остается членом Альянса.

Первым свое возмущение выразил лидер оппозиционной Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо.

Он набросился с критикой на премьера страны Педро Санчеса.

По мнению оппозиционера, именно лидер Испании является "проблемой", из-за которой Трамп хочет выгнать страну из Альянса.

Проблема не в Испании. Испания — надежный, гордый и преданный союзник НАТО. И мы будем оставаться им. Проблема в Санчесе, — высказал свою позицию глава Народной партии.

Альберто Нуньес Фейхоо также отметил, что "Испания не уйдет из НАТО".

Как уже упоминалось ранее, Дональд Трамп неожиданно для всех заявил, что мог бы предложить исключить из НАТО Испанию, поскольку эта страна не тратит достаточно средств на оборону.

У нас была одна отстающая страна — Испания. Вы должны позвонить им и выяснить, почему они отстают... Они тоже преуспевают благодаря многим вещам, которые мы сделали. У них все хорошо. У них нет оправданий для этого, но ничего страшного. Честно говоря, возможно, вам следует исключить их из НАТО.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

