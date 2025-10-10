В Испании вспыхнул скандал из-за желания Трампа выгнать ее из НАТО

Испанию накрыла волна паники после того, как президент США Дональд Трамп призвал НАТО рассмотреть вопрос о исключении стран из членов Альянса. Оппозиция Испании сразу обвинила во всем премьера Педро Санчеса.
Главные тезисы
- В Испании назревает политический раскол после заявлений американского лидера.
- Оппозиция верит, что страна остается членом Альянса.
Испанию могут выгнать из НАТО?
Первым свое возмущение выразил лидер оппозиционной Народной партии Испании Альберто Нуньес Фейхоо.
Он набросился с критикой на премьера страны Педро Санчеса.
По мнению оппозиционера, именно лидер Испании является "проблемой", из-за которой Трамп хочет выгнать страну из Альянса.
Альберто Нуньес Фейхоо также отметил, что "Испания не уйдет из НАТО".
Как уже упоминалось ранее, Дональд Трамп неожиданно для всех заявил, что мог бы предложить исключить из НАТО Испанию, поскольку эта страна не тратит достаточно средств на оборону.
