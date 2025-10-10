В Польше распространяют фейки о "подготовке нападения со стороны Украины"
В Польше распространяют фейки о "подготовке нападения со стороны Украины"

Что известно о ситуации в Польше
Власти Польши предупреждают граждан страны, что начался процесс распространения фейковой информации о "якобы подготовке нападения со стороны Украины", ответственность за которую будет возложена на Россию.

Главные тезисы

  • Россия ужесточает антиукраинскую информационную кампанию в Польше.
  • Похлжие схемы используются и в других странах Европы.

Что известно о ситуации в Польше

С важным упреждением выступило польское Министерство внутренних дел.

Там обратили внимание на то, что новый циничный фейк активно распространяет страна-агрессорка Россия.

По словам представителей ведомства, внимательный анализ распространения информации указывает на плановую информационную операцию.

Ее цель всегда одинаковая — отрезать Украину от поддержки Польши и стран НАТО. Меняется только ложь, — отметил представитель МВД Польши.

Команда ведомства напоминает гражданам Польши, что "критическое мышление и проверка источников информации — лучшее оружие в борьбе с фейковыми новостями".

Что важно понимать, накануне парламентских выборов в Молдове в социальных сетях постоянно распространялись фейки о якобы "договоренности о введении молдавских войск" в Украину — воевать с Россией.

Также недавно посол Украины в Венгрии Федор Шандор указал на ключевую роль России в нагнетании антиукраинских настроений в Венгрии.

