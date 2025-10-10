Україна отримає нові системи ППО коштом росактивів
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна отримає нові системи ППО коштом росактивів

Україна посилює власну ППО
Джерело:  Rheinmetall

Німецький оборонний концерн Rheinmetall офіційно підтвердив, що передасть Україні ще кілька установок Skyranger 35. Що важливо розуміти, їхнє фінансування забезпечать кошти зі заморожених російських активів.

Головні тези:

  • Skyranger 35 поєднує в собі мобільність та захист гусеничної машини з ефективною зенітною системою на базі гармати.
  • Проект надання Україні нових систем ППО від Rheinmetall є важливим кроком.

Україна посилює власну ППО

Як повідомляє німецький концерн, він має намір передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Skyranger 35 на базі Leopard 1.

Усе це буде коштувати сотні мільйонів євро.

Команда Rheinmetall звертає увагу на те, що ці системи фінансуються за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів.

Окрім того, наголошується, що виробництво та інтеграція систем будуть реалізовуватися німецькою компанією Rheinmetall Italia SpA в її штаб-квартирі в Римі.

З окремою заявою з цього приводу виступив Армін Паппергер, генеральний директор Rheinmetall:

Ми вдячні Україні за довіру, яку вона нам надала. Ми також хотіли б подякувати країні ЄС за підтримку, яка підкреслює наші постійні зусилля з підтримки України.

Що важливо розуміти, Leopard 1 Skyranger 35 — це одночасне поєднання мобільності і захисту гусеничної машини з винятковою ефективністю зенітної системи на базі гармати.

Ба більше, вказано, що Skyranger 35 оснащений револьверною гарматою KDG 35/1000 калібру 35-мм x 228 з швидкістю стрільби тисяча пострілів на хвилину.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Путін програє війну". Аналітик вказав на переломний момент
Путін
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Польщі ширяться фейки про "підготовку нападу з боку України"
Що відомо про ситуацію в Польщі
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Посли G7 зібралися на екстрену зустріч через ситуацію в Україні
Про що говорили посли G7

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?