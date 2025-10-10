Україна отримає нові системи ППО коштом росактивів

Німецький оборонний концерн Rheinmetall офіційно підтвердив, що передасть Україні ще кілька установок Skyranger 35. Що важливо розуміти, їхнє фінансування забезпечать кошти зі заморожених російських активів.

Україна посилює власну ППО

Як повідомляє німецький концерн, він має намір передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Skyranger 35 на базі Leopard 1.

Усе це буде коштувати сотні мільйонів євро.

Команда Rheinmetall звертає увагу на те, що ці системи фінансуються за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів.

Окрім того, наголошується, що виробництво та інтеграція систем будуть реалізовуватися німецькою компанією Rheinmetall Italia SpA в її штаб-квартирі в Римі.

З окремою заявою з цього приводу виступив Армін Паппергер, генеральний директор Rheinmetall:

Ми вдячні Україні за довіру, яку вона нам надала. Ми також хотіли б подякувати країні ЄС за підтримку, яка підкреслює наші постійні зусилля з підтримки України. Поширити

Що важливо розуміти, Leopard 1 Skyranger 35 — це одночасне поєднання мобільності і захисту гусеничної машини з винятковою ефективністю зенітної системи на базі гармати.