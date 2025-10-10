Україна отримає нові системи ППО коштом росактивів

Німецький оборонний концерн Rheinmetall офіційно підтвердив, що передасть Україні ще кілька установок Skyranger 35. Що важливо розуміти, їхнє фінансування забезпечать кошти зі заморожених російських активів.
Головні тези:
- Skyranger 35 поєднує в собі мобільність та захист гусеничної машини з ефективною зенітною системою на базі гармати.
- Проект надання Україні нових систем ППО від Rheinmetall є важливим кроком.
Україна посилює власну ППО
Як повідомляє німецький концерн, він має намір передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони Skyranger 35 на базі Leopard 1.
Усе це буде коштувати сотні мільйонів євро.
Команда Rheinmetall звертає увагу на те, що ці системи фінансуються за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів.
Окрім того, наголошується, що виробництво та інтеграція систем будуть реалізовуватися німецькою компанією Rheinmetall Italia SpA в її штаб-квартирі в Римі.
З окремою заявою з цього приводу виступив Армін Паппергер, генеральний директор Rheinmetall:
Що важливо розуміти, Leopard 1 Skyranger 35 — це одночасне поєднання мобільності і захисту гусеничної машини з винятковою ефективністю зенітної системи на базі гармати.
Ба більше, вказано, що Skyranger 35 оснащений револьверною гарматою KDG 35/1000 калібру 35-мм x 228 з швидкістю стрільби тисяча пострілів на хвилину.
